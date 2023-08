Sara Baceiredo tiene la falda de vuelo que todas vamos a querer llevar a nuestro próximo viaje y que ha combinado con botas cowboy

Septiembre está a la vuelta de la esquina pero somos muchas las personas que aún disfrutan de las vacaciones de verano. Puede que estés pasando los últimos días en playas de ensueño, disfrutando en bikini o bañador de los últimos rayos del sol antes de volver a la rutina, o puede que estés haciendo turismo visitando las ciudades más bonitas. Si es así, estás de suerte porque la influencer y empresaria Sara Baceiredo se está marcando un viaje por Sudamérica y nos está enseñando todos los looks que lleva en su día a día. Junto con su hermana, Marta Baceiredo, nos están mostrando las prendas de otoño e invierno que posiblemente llevaremos en los próximos meses, y es que, con el otoño a la vuelta de la esquina, nuestras tiendas favoritas ya tienen en sus escaparates las prendas más abrigadas para la nueva estación. Para visitar el Desierto de Atacama, en el Norte de Chile, Sara Baceiredo ha optado por un look muy en tendencia (y algo veraniego, con lo que podemos coger inspiración) compuesto por un tank top beige, una falda de volantes con mucho vuelo y, para el calzado, unas botas cowboy en marrón chocolate. Un look aparentemente muy sencillo pero que aúna tres de las tendenciasmás virales y usadas por todas las amantes de la moda este verano.

Sara Baceiredo es, sin lugar a dudas, una de las influencers de referencia en el mundo de la moda en nuestro país, ya que tiene un estilo de lo más ecléctico, original y diferente. Fue de las primeras que se arriesgó a llevar el casquete, el accesorio que se usa en la cabeza y que deja looks de lo más icónicos, como este look de casquete que Sara Baceiredo combinó con una falda midi satinada en negro y un tank top, la prenda que más ha usado estos últimos meses de verano. Otra de las prendas que no ha dejado de usar la influencer son, como hemos podido ver en el look anterior, las faldas midis. Para un evento, Sara Baceiredo optó por una falda midi en verde que llevó junto con un top del mismo estilo que seguía la tendencia más viral del momento, la tendencia 'Mermaidcore'. Para un día todoterreno de vacaciones, Sara Baceiredo luce un espectacular, cómodo y sencillo look muy versátil y cómodo compuesto por unas botas cowboy por las rodillas y en tono marrón chocolate, una mini falda de estampado floral de vuelo y ajustada a la cintura y un tank top beige. Para rematar el look, ha decidido usar de pendientes sus clásicos aros dorados, haciendo de este un look mucho más elegante y sofisticado.

Falda Gabriela, de Name the Brand (79,00€)

Falda gabriela Name the Brand

Se trata de un look todoterreno apto para todo tipo de ocasiones.