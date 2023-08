Anna Padilla nos muestra su look más otoñal con la bomber que no dejaremos de usar en los próximos meses

Durante todo el verano no hemos dejado de ver a nuestras influencers favoritas lucir las prendas más fresquitas, cómodas y sencillas en sus redes sociales. Si hacemos un repaso a los looks más icónicos de todas ellas de estos meses, nos damos cuenta de que las prendas de colores han sido un rotundo acierto, sobre todo aquellas en color rosa, gracias a la tendencia 'Barbiecore'. Además, el tejido de de crochet se han hecho un hueco en nuestro armario, haciéndose con gran parte de todas las prendas que normalmente usamos, como por ejemplo este vestido de crochet de Aitana en verde lima, el cuál conquistó a gran parte de sus seguidoras en redes sociales. Las prendas de red y los motivos marineros se han convertido, también, en un imprescindible, como este vestido de Anna Padilla que sigue la tendencia 'Mermaidcore'. Sin duda, Anna Padilla es toda una referente en moda, pues tiene un estilo de lo más casual, sencillo y muy cómodo a partir de prendas en tendencia que no dejan indiferente a nadie. Durante estas semanas, Anna Padilla está viajando junto a su madre, Paz Padilla a destinos de ensueño para grabar un programa que aún desconocemos. Lo único que sabemos es que Anna Padilla ha reaparecido en sus redes sociales con este look de lo más otoñal, muy propio de países en los que actualmente es otoño o invierno. Ella luce una bomber de Zara -quizá la prenda más otoñal de la temporada- muy versátil, cómoda y elegante.

De cara al otoño, se prevee que vuelvan las bombers, la cual reapareció el invierno pasado tras varias temporadas en los que las blazersoversize eran la pieza clave de nuestro armario. Esta prenda destaca por ser una chaqueta algo más casual, de corte oversize y con cremallera, las llevan desde las chicas más jóvenes hasta las mujeres 50+, como por ejemplo este look de Carmen Gimeno de bomber en gris claro, falda midi y sneakers, un look que no pasó desapercibido y que hizo que muchas mujeres de ese rango de edad comenzasen a lucir este tipo de prendas tan juveniles, adaptándolas a su propio estilo. Sin duda, Anna Padilla está pasando unos días muy felices junto a su madre, cogiendo muchos vuelos, descansando en hoteles y enseñándonos, en la medida de lo posible, sus looks a la hora de viajar. En el día de hoy, Anna Padilla nos sorprendía con un look muy otoñal compuesto por jeans, camiseta gris, una bomber en tono verdoso y, como toque final, una gorra en el mismo tono que la bomber. Se trata de un look que seguramente no dejemos de ver este otoño y pasarán a formar parte de nuestro armario.

Anna Padilla @annapadilla

Bomber recta, de Zara (39,95€)

Bomber recta Zara

Las prendas que lleva Anna Padilla se convertirán en un imprescindible en nuestro armario este otoño.