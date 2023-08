Si Sara Baceiredo ayer llevaba la falda que mejor sienta, Marta Pombo nos enseña hoy el total look compuesto por esta falda y una camisa, ideal para los veranos en el norte

A las puertas del otoño, son muchas las chicas que ya han vuelto de las vacaciones de verano, guardando en su armario todas aquellas prendas que han sido un imprescindible en la maleta en esta época estival, como por ejemplo los tank tops, los vestidos mini de crochet o los bikinis. El verano nos ha dejado looks impresionantes como este que destaca por su elegancia, un bikini de crochet que Rocío Osorno llevó durante sus vacaciones de Ibiza y que combinó con unos pantalones de pinza en negro, convirtiéndose en un outfit de lo más icónico para aquellas tardes que se alargan en el restaurante de moda de cualquier playa. Sin embargo, hay prendas que podemos seguir usando de cara al otoño, modificando los accesorios o combinándolas con otras prendas más elegantes y un tanto abrigadas, como por ejemplo las mini faldas. En este sentido, ayer, Sara Baceiredo, quien está pasando unas vacaciones de ensueño en el Desierto de Atacama, en el norte de Chile, nos sorprendía con un look compuesto por tank top beige, unas botas cowboy en marrón chocolate y una mini falda de vuelo, Sara Baceiredo fue toda una inspiración para su amiga y compañera de profesión Marta Pombo, quien apostaba por crear un 'total look' que podríamos llevar en la ciudad este otoño. Un 'total look' que ha enamorado a la gran mayoría de sus seguidoras, se trata de la unión de dos prendas de lo más sencillas, cómodas y elegantes, una falda de vuelo y volantes junto con una camisa de cuello alto y mangas largas abullonadas suelta, ambas en un tejido de algodón y estampado floral.

Marta Pombo es toda una referente para muchas chicas que buscan en ella un estilo casual, desenfadado y con ese toque elegante que aporta a sus looks con accesorios o prendas que elevan un poco más su look. Si bien hace unos días los pantalones de Marta Pombo que combinó con un chaleco en el mismo tejido y estampado nos enamoró, creando un 'total look' perfecto para las tardes más frescas en el norte de España, ayer nos volvía a sorprender con un look más veraniego compuesto por una falda de vuelo y volantes -quizá sea la prenda más versátil y cómoda- junto con una camisa de manga larga y cuello cerrado, ambas prendas en estampado floral, uno que jamás pasa de moda y que admite muchas combinaciones de accesorios. ¿Cómo lo combinó ella? Marta Pombo quiso crear un look casual y sencillo para una tarde en familia, así que lució unas sandalias planas de tipo pala en marrón, un color que favorece mucho a las chicas morenas y que hace efecto de piernas más largas, ya que se asemeja al tono de nuestra piel. Sin embargo, si buscas un look más elegante apto para una cena más formal, puedes hacerte con unas sandalias tipo alpargatas de cuña y un bolso mini en un tono que combine con el estampado del 'totallook'. Sin más, Marta Pombo nos ha ganado con este look de 'Name the Brand', la firma de su hermana, María Pombo.

Blusa Camila, de Name the Brand (79,00€)

Falda Gabriella, de Name the Brand (79,00€)

Un total look que podemos usar para todo tipo de ocasiones.