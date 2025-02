Sara Carbonero dice que la falda más boho de la temporada se lleva con la chaqueta de ante más tendencia

Sara Carbonero es la reina de los estilismos boho y nuestra particular musa. No cabe duda de que la periodista madrileña se siente muy afín a este estilo sin importar la época del año, cuando algunos pueden pensar que los estilismos bohemios están reservados para los días de primavera y verano, Sara Carbonero demuestra una y otra vez que el invierno también es para derrochar estilo en clave boho. Si pensamos en su armario nos lo imaginamos como el paraíso de las cool girl, un lugar donde los vestidos vaporosos, los sombreros de fieltro y los accesorios más setenteros están más que presentes. Este finde semana en una de las stories que ha compartido con sus seguidores en Instagram hemos visto a Sara de paseo por la capital con el look boho más tendencia del invierno, cazadora marrón de ante y falda de cuadros, dos de las prendas más deseadas de la temporada que unidas crean un resultado de cuento para las amantes de lo bohemio.

El resurgir del estilo boho-chic en los últimos meses no es casualidad. La llegada de Chemena Kamali como directora creativa de Chloé en 2024 ha sido un revulsivo para esta estética, llevándola a la cúspide de la tendencia con su reinterpretación de la bohemia parisina más sofisticada. Su primera colección para la maison ha puesto en el punto de mira tejidos como el ante, los chalecos bordados, los vestidos de gasa y las faldas largas, convirtiéndolos en piezas clave del nuevo guardarropa boho. Firmas como Isabel Marant, Etro o Zimmermann también han seguido esta estela, y en las calles no han tardado en verse looks con este adn tan setentero. En este contexto, no es de extrañar que prendas como la cazadora de ante y la falda de cuadros se hayan elevado a la categoría de imprescindibles. El ante es uno de los tejidos más icónicos de la estética bohemia, y su combinación con una falda fluida de cuadros aporta un aire folk muy en sintonía con el revival de los 70 que tanto hemos visto en las pasarelas y las calles.

El look boho-chic de Sara Carbonero. @saracarbonero

Otro estilismo boho de Sara Carbonero que nos sirve de inspiración a las amantes de esta estética tan femenina. Para la ocasión, la periodista ha combinado dos de las prendas estrella de cualquier armario bohemio que se precie como son una cazadora de ante y una falda de cuadros con unas botas Dr Martens y una bufanda de punto, ambas en color negro. El toque perfecto para ir abrigada y con estilo en estos fríos días de febrero.