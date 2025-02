Jennifer Lopez arrasa en la pre-gala de los Grammy 2025 con vestido de escote infinito y el abrigo de pelo más deseado del invierno

No hace falta admitirlo, pero somos muy fans de los looks de alfombra de roja de Jennifer Lopez. Y es que no hay nada como tener un 'glam squad' como el de la cantante para marcarse lookazo tras lookazo allá donde vaya, desde la soleada California a la postal más invernal en Aspen, la que nace diva es diva siempre o, sino que se lo digan a ella. Solo acaba de empezar el año y ya tenemos a falta de horas una de las 'red carpets' más esperadas del año, la de los Premios Grammy. Como ya es tradición la noche de antes en el Beverly Hills Hotel en Los Ángeles, California tiene lugar la gala previa a la gran noche donde se puede ver lo que nos espera en materia de estilo de cara a la alfombra roja. ¿Y quién crees que robó todos los flashes en esta gala previa? Jennifer Lopez, por supuesto, la cantante ha empezado el 2025 como terminó 2024 con lookazos de esos que solo ella sabe defender como la diva que es.

Al ritmo del último single de Shakira, 'Soltera', Jennifer Lopez ha compartido en su cuenta de Instagram el espectacular look que eligió para la pre-gala de los Grammy, viendo el resultado tenemos aún más ganas de ver con que nos deleita esta madrugada en uno de los premios musicales más esperados del año. Pero antes de hablar del lookazo que la del Bronx se ha marcado en esta noche de sábado, recordemos algunos de sus estilismos más icónicos en los Grammy, como el legendario vestido verde de Versace de 2000, el sofisticado diseño de Ralph & Russo en 2020 o su imponente apuesta de Gucci en 2023. Año tras año, JLo sigue demostrando por qué es una de las estrellas más esperadas encima de la alfombra roja.

Para la gala previa a los Grammy 2025, Jennifer Lopez ha vuelto a demostrar por qué es la reina indiscutible en este tipo de eventos con un vestido en tono cobre con acabado vinilo que resalta su figura con un escote infinito y drapeado estratégico. Un diseño, que captura la luz de manera hipnótica, y qué combinado con un abrigo de pelo marrón añade esa dosis extra de glamur y sofisticación tan propia en la cantante. El conjunto se completa con un bolso de mano a juego y joyas de diamantes que realzan la opulencia del look. El maquillaje, como no podía ser de otra forma, es impecable: piel luminosa, mirada ahumada y labios en un tono nude que deja todo el protagonismo al estilismo. Y el peinado, un recogido pulido con raya en medio, refuerza la elegancia de la propuesta.

Si este es el aperitivo, no podemos esperar a ver qué nos tiene preparado para la gran noche de los Grammy 2025. Una cosa es segura: cuando Jennifer Lopez pisa la alfombra roja, no hay espacio para lo ordinario. La diva sigue reinando.