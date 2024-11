La falda de cuadros que no te quitarás este invierno según las expertas en moda

Queda poco más de un mes para el invierno, pero como no podía ser de otra manera las expertas en moda ya nos están dejando pistas de las prendas que marcarán tendencia en los meses más fríos del año y según estamos viendo, la falda midi de cuadros es una de las que más se llevará esta temporada, toma nota porque a continuación te decimos cómo llevarlas, y cuáles son nuestras favoritas, hemos seleccionado faldas para todos los bolsillos así que no tienes excusa para no hacerte con una de ellas ahora o de cara al Black Friday.

Es cierto que los pantalones suelen ser nuestros aliados preferidos cuando las temperaturas bajan, sobre todo para ir a la oficina a primera hora de la mañana, pero como habrás visto en las pasarelas y en las calles, esta temporada de otoño las faldas están ganando terreno en los armarios de las que más saben de moda, ya sean al más puro estilo Dior de tul como vimos a Carmen Lomana en la subasta de sus vestidos o en ante (el tejido estrella del otoño) con la que Sassa de Osma se paseaba por Madrid, así que si estás pensando en traicionar a los pantalones en invierno las faldas serán la apuesta perfecta, más aún si apuestas por una con estampado de cuadros y en diseño midi, si te atreves con las más rompedoras como una auténtica fashionista te recomendamos que escojas una con diseño asimétrico, serás la envidia de tu grupo de amigas.

¿Cómo llevar una falda de cuadros en invierno?

Si te hemos convencido y ya estás pensando en hacerte con una falda midi de cuadros de cara al invierno, te preguntarás como la puedes llevar a diario y ser la mejor vestida, pues bien, estás en el lugar perfecto. Lo mejor que puedes hacer para combinar una de las prendas más deseadas cuando llegue el frío es ponértelas con unas botas de caña alta, esta es la clave para ir abrigada y con estilo sin importar los grados que marque el termómetro cuando salgas de casa. Además de unas botas, puedes optar por unos mocasines, una alternativa de lo más elegante y sofisticada, si buscas darle un toque de originalidad combina tus mocasines favoritos con un par de calcetines, además de ser la mejor vestida, marcarás tendencia allá donde vayas, palabra de editora de moda.

Nuestra selección de faldas de cuadros para el invierno 2024-2025

Ha llegado el momento que estabas esperando, y es que si has leído hasta aquí es que estás muy interesada en añadir la falda que más arrasará en los próximos meses o quieres saber si esa falda que tienes olvidada en el fondo del armario hará las veces de falda tendencia, pues bien, hemos seleccionado 8 modelos de tiendas como Mango, Zara, Massimo Dutti, Primark, Bershka y Stradivarius con precios que van desde los 22,99 euros hasta los 89,99 euros para sacarte de dudas y que la próxima vez que vayas de compras sepas cuál elegir sin pasarte horas recorriendo tiendas y sin saber qué hacer. Como verás la mayoría de ellas tienen un aire escocés que nos chifla, y es que al contrario del invierno pasado cuando llevamos las faldas de cuadros mini estilo cogeliala este año, se alargan hasta bien pasada la rodilla, con un aire más puritano, pero igualmente estiloso la tónica general es que sean de diseño evasé si buscas algo más femenino, pero también triunfarán los diseños con caída asimétrica o ligeras aberturas. En cuanto a los detalles, las hebillas le darán un aire muy cool que combina de 10 con botas cañeras y cazadoras de cuero. En cuanto a los colores siguen una paleta cromática muy invernal, donde los tonos oscuros son los reyes con la llegada de nuevas prendas estamos seguras de que también las veremos en las tonalidades más buscadas por las expertas en moda: burdeos, verde oliva y marrón chocolate. No podíamos dejar de mencionar que el tejido estrella de la falda más en tendencia esta temporada va a ser la franela, abrigado como ningún otro, no se nos puede venir a la cabeza un tejido más perfecto para ir calentitas y con estilo.

Falda asimétrica cuadros, de Mango (39,99 euros)

Falda tablas cuadros, de Mango (59,99 euros)

Falda cuadros franela cinturón, de Zara (39,95 euros)

Falda larga cuadros, de Zara (39,95 euros)

Falda larga evasé detalle cuadros, de Massimo Dutti (89,95 euros)

Falda midi plisada con hebilla, de Primark (25 euros)

Falda midi tablas detalle cinturón, de Bershka (29,99 euros)

Falda midi asimétrica cuadros, de Stradivarius (22,99 euros)