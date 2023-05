Sara Carbonero se quita su blazer favorita para fichar el jersey de punto más ponible y cómodo que arrasa entre las influencers

No podemos negar que la mayoría de las miradas apuntan a Gran Bretaña, y en concreto a Londres, donde durante la mañana de hoy tendrá lugar la coronación de Carlos III, un acontecimiento que ya está dejando looks en tendencia para recordar, como el que lució Kate Middleton ayer con sus taconazos de casi 800 euros y un vestido blanco en un almuerzo en Buckingham o el de la Reina Letizia que le permitió, además de deslumbrar a todos con un vestido verde 'efecto tipazo' de Victoria Beckham en la recepción previa a la coronación de Carlos III, hacerle un guiño a Doña Sofía en forma de broche. Pero a pesar de la trascendencia de este acontecimiento histórico, aún hay muchas retinas que siguen buscando inspiración en los looks más virales de esta primavera 2023 de las mujeres mejor vestidas de nuestro país. Y ahí, entra en juego Sara Carbonero. Porque si pensabas que la periodista y exmujer de Iker Casillas ya se había pasado el juego de la moda, literalmente, estabas en lo cierto, pero eso no le ha impedido regalarnos una combinación infalible más en su cuenta de Instagram, donde supera los 3,5 millones de seguidores. Lo muestra el último episodio de masterclass de estilo de la mano de Sara Carbonero que ha demostrado en las redes sociales que ha fichado el jersey de punto más ponible y cómodo de la primavera que arrasa entre las influencers.

Que las prendas de crochet eran una de las últimas tendencias para esta nueva temporada era todo un secreto a voces, para qué mentir. De hecho, ya lo confirmó hace unas semanas Carmen Lomana con el conjunto de crochet con los pantalones más cortos y también Sara Carbonero, que recató un jersey de crochet de Zara que ya se ha proclamado, sin duda, en el más boho e ideal para llevar con jeans. Y ahora, este verdadero icono patrio ya ha fichado el jersey de punto más ponible y cómodo de la primavera que arrasa entre las influencers.

Sara Carbonero con un jersey de punto. @saracarbonero

Jersey en punto calado, de H&M (19,99 euros)

Jersey de punto de H&M H&M

Gracias Sara Carbonero por ser una vez más el mejor radar de las prendas virales que se agotan en un suspiro en nuestras tiendas favoritas.