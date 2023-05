Carmen Lomana revoluciona las redes con una fotografía en topless en una piscina

Carmen Lomana ha vuelto a revolucionar las redes al publicar una fotografía de ella en topless en una piscina. La socialité, con motivo de la llegada del buen tiempo, se ha puesto nostálgica y ha querido compartir con todos sus seguidores unas imágenes de de ella en algunos de sus viajes pasados. "Momentos en StTropez , uno de ellos jugando a la petanca en La place Lices que me encanta. Y la última en Roma mi ciudad querida. A veces es bonito recordar... Happy day", escribía la televisiva junto a la publicación.

La primera de las fotografías ha causado un gran revuelo en su perfil por ser una imagen de ella en topless en una piscina. Y es que, aunque parece de espaldas y no enseña nada, algunos cibernautas han cargado contra ella simplemente por publicar la instantánea. "Un poco mayor para esta foto, ¿no?", escribía un usuario de Instagram sobre la comentada fotografía. La socialité, al ver este mensaje, no ha dudado en contestarle. "Ya estamos. Mayor será usted, no yo", ha respondido la televisiva. Tras esto, ambos se han enzarzado en un cruce de acusaciones. "No he dicho que sea mayor. Yo no he dicho que sea vieja y menos venenosa. y usted, en unas declaraciones ha dicho que no sale con feos", acusaba el mismo perfil que en un principio cuestionaba la edad de Carmen Lomana después de su contestación. "S i es posible prefiero los hombres guapos como es lógico. ¿Y? ¿Algún problema?", ha dicho tajante sobre este asunto. "Pues si alguien te dice, que eres mayor, no te enfades. Aunque te mantengas súper", terminaba zanjando el perfil que ha atacado a Lomana, reculando sobre su primer comentario.

A pesar de algunos mensajes negativos, otros han alabado las fotografías de la socialité y le han dedicado mensajes de amor y de cariño. "Felicidades Carmen, no hay edad para disfrutar de la vida", le escribía una follower a la socialité. Lo cierto es que haga lo que haga, la televisiva siempre genera muchísima controversia en cualquiera de sus actos y declaraciones, convirtiéndose siempre en noticia. La semana pasada, por ejemplo, acudió junto a un apuesto hombre a la premiere de la serie 'Pollos sin cabeza' y revolucionó el photocall por su misterioso acompañante. A pesar de desmentir que fuese algo más que un amigo, Lomana dejó entrever que podía haber algo más que una amistad entre ellos y no dudó en jugar con la prensa, divertida, sobre la relación que podía existir entre ambos.