Victoria Federica sorprende con su peinado más rompedor (y menos pijo): trenzas de inspiración urbana para un concierto en Marbella

Victoria Federica vuelve a demostrar que no tiene miedo a arriesgar con su estilo. La sobrina del Rey Felipe VI se ha dejado ver en el Starlite Occident de Marbella para disfrutar del esperado concierto de Guitarricadelafuente, y lo ha hecho con uno de sus beauty looks más atrevidos hasta la fecha: un peinado de trenzas pegadas al cuero cabelludo, de clara inspiración urbana, que se ha convertido en protagonista absoluto de la noche.

La joven aristócrata, que siempre marca tendencia con cada aparición, ha apostado esta vez por un estilo que rompe con la imagen más clásica que a menudo se asocia a la realeza. Las trenzas, perfectamente definidas y con un acabado pulido, son un guiño a las corrientes más modernas del street style, y encajan a la perfección con el ambiente relajado pero sofisticado del festival marbellí.

Un look pensado para una noche de música

Victoria Federica combinó su peinado con un outfit cómodo pero lleno de detalles de moda. Optó por una camiseta de manga corta a rayas en tonos neutros, que aportaba un toque casual y fresco, y la acompañó con unos pantalones negros adornados con un cinturón de hebillas plateadas que daba un aire boho-rock a su estilismo. El resultado fue un look equilibrado, donde el peinado se llevó toda la atención sin dejar de lado el factor tendencia en la ropa y los complementos.

El nuevo peinado del verano de Vic. Starlite Occident

Su elección no pasó desapercibida entre los asistentes. En las imágenes captadas durante la noche, se la ve conversando y disfrutando del ambiente, así como grabando momentos del concierto con su teléfono móvil. La naturalidad con la que se desenvolvió confirma que, para Victoria, la moda es una extensión de su personalidad: libre, ecléctica y siempre abierta a experimentar.

Un peinado que marcará tendencia

Las trenzas de inspiración africana llevan tiempo ganando terreno en el mundo de la moda, y Victoria Federica acaba de darles un espaldarazo con su aparición en Marbella. Este tipo de peinado no solo resulta visualmente impactante, sino que también es práctico para largas noches de música y baile.

Victoria Federica con trenzas. Starlite Occident

Con este beauty look, la hija de la Infanta Elena vuelve a demostrar que se mueve con soltura entre el protocolo y las tendencias más vanguardistas. Y, una vez más, deja claro que es una de las royals europeas con más proyección en el mundo de la moda.

Entre los rostros conocidos de Starlite Occident

El concierto de Guitarricadelafuente reunió a numerosas caras conocidas. Además de Victoria Federica, entre el público se encontraban Willy Bárcenas, Loreto Sesma, Paula Ordovás y Antonio Díaz (Mago Pop). Todos disfrutaron de un show íntimo y magnético, en el que el artista presentó su álbum Spanish Leather, fusionando raíces, electrónica y una estética artesanal que encandiló a los presentes.

La presencia de Victoria en este tipo de eventos confirma su vínculo con la música y con la escena cultural más actual. No es la primera vez que acude a conciertos o festivales, pero sí una de las ocasiones en las que más ha sorprendido con su apuesta estética.