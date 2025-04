Así son las zapatillas más bastas y originales de Sara Carbonero para elevar un estilismo de primavera

Sara Carbonero está disfrutando de la Semana Santa con las zapatillas más todoterreno de la temporada. Mientras las editoras de moda estamos analizando, así como comentando, los estilismos de las celebridades o influencers de este Jueves Santo o de la 'Madrugá' de Sevilla, la periodista está asistiendo a los partidos de fútbol de sus hijos con looks de madre orgullosa. A estas alturas, sabemos que tiene en su fondo de armario todos los esenciales para afrontar esta primavera, ya sea con cielos soleados o con lluvias, que combinan con las deportivas más icónicas de una de sus marcas favoritas.

Además de caracterizarse con un estilo boho chic, Sara Carbonero es toda una amante del calzado. Desde las botas cowboy más saciadas en todas las estéticas o colores hasta las zapatillas que más han marcado tendencia a lo largo de los últimos años. Hablamos de las míticas y cómodas de la firma española Hoff o las ON en colaboración con Loewe, sin pasar por desapercibido todo el repertorio que nos ha mostrado en cada estilismo de Converse. Esta vez sí que dejamos atrás el modelo clásico All Star tanto de caña alta como baja, con el que Sara Carbonero se siente más identificada, para apostar por el más odiado o amado por las sabias de la moda: las Converse Run Star Hike Platform Seasonal. Se trata de exactamente el mismo diseño que el best seller, pero con el añadido de la doble plataforma con dientes extragrandes. También dispone de varios colores tanto neutros como más llamativos, pero la celebridad se ha decantado por el militar con la lengüeta en ocre. Una combinación de tonalidades distinta, pero que tiene muchas posibilidades.

Cómo combinar las zapatillas más originales, según Sara Carbonero

Aunque tengamos un gran abanico de alternativas para combinar estas zapatillas de plataforma de Converse, Sara Carbonero ha seguido su estilo effortless y casual para un día de partido. Y es que se ha decantado por una camiseta ajustada en Mocha Mousse junto con vaqueros anchos relajados con cinturón básico en chocolate y pañuelo estampado en burdeos de SlowLove. No cabe duda de que es una idea de lo más cómoda y sin margen de error para una tarde en familia o para una cita con tu grupo de amigas. Ha completado el look de madre orgullosa con gafas de sol clásicas en negro y joyería en acabado en plata.

Sara Carbonero con zapatillas de plataforma. @cristirm

Si quieres copiar el estilismo de Sara Carbonero debes saber que ahora mismo tienes disponible el modelo en varias tallas, así como en diferentes tonalidades, por 140 euros. De esta manera, es muy fácil ser la más original.