Victoria Federica se convierte en toda una reina de la plaza de toros con sus pantalones de cintura rara para ir a ver a Roca Rey a Valladolid

Tenemos muchas pruebas y cero dudas de que Victoria Federica se ha convertido en la reina de la plaza de toros, porque no hay semana que no la veamos en cualquier punto de España viendo torear a su querido Roca Rey. De Sevilla, a Madrid y ahora Valladolid. Porque después de asistir a Las Ventas para la Feria de San Isidro, ayer por la tarde vimos a Victoria Federica disfrutando de una tarde de toros en Valladolid y hasta Roca Rey le brindó la oreja. No es ningún secreto que Victoria Federica de Marichalar es una gran apasionada de los toros, una afición que le viene de familia. Su madre, la infanta Elena, también profesa esta afición por la fiesta taurina, igual que su abuelo, el rey Juan Carlos. La joven se ha desplazado hasta Valladolid este domingo, 14 de mayo, para seguir la Feria de San Pedro Regalado. Y nosotras nos hemos fijado en su look, con sus pantalones de confianza que nunca fallan. Porque mientras nosotras seguimos pensando en el look de Marta Sánchez para San Isidro, o en el posado de Ana Milán en bañador o el encuentro que tuvimos con los padres de Blanca Paloma en Liverpool, Victoria Federica nos ha dejado este estilismo ideal para una tarde de toros.

Lo que está claro es que Victoria Federica es la mayor fan de los pantalones raros más en tendencia que ya se los podemos copiar a buen precio gracias a Bershka o Stradivarius. ¿Cómo son los pantalones raros de Victoria Federica? Estos pantalones de vestir que también se los vimos a Tamara Falcó son la máxima tendencia desde hace una temporada. Son de tiro medio con pinzas y tienen ese detalle de cinturilla vuelta que ha hecho que se conviertan en los favoritos de las chicas que más saben de moda y de las que los lucen en Instagram.

Victoria Federica en los toros. GTRES

Unos pantalones negros con la cintura doblada en negro que Victoria Federica ha combinado con un top a tono y una blazer blanca que hace elegante el look y que le sirve para sobrellevar la bajada de temperaturas en toda España. Además, de un fular negro de esos que nunca fallan en los estilismos de las cayetanas madrileñas.