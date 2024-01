Sassa de Osma tampoco se ha querido perder el desfile de Dior con el look más elegante para invitadas premamá

No solo de Victoria Federica viven los desfiles de la Semana de la Alta Costura en París, también Sassa de Osma no se ha querido perder el desfile de Dior con un look premamá que es inspiración total. El Museo de Rodin ha servido como escenario impecable para alojar un desfile, el de Dior Alta Costura, que como en numerosas ocasiones, se da la mano con el arte, en esta ocasión, con la obra de Isabella Ducrot. Maria Grazia Chiuri ha presentado para Dior han sido espléndidas y la nueva entrega para la Alta Costura Primavera/Verano 2024 no se ha quedado atrás. Ante un escenario liso y acorde a la ocasión, han ido desfilando las diferentes modelos encargadas de presentar las novedades de la firma. Una de las más llamativas hace referencia al minimalismo y la feminidad de las prendas mediante estructuras clásicas y colores neutros. Y del look con vaqueros de Victoria Federica al estilismo perfecto de embarazada de Sassa de Osma.

Y es que la peruana nos ha dejado la inspiración perfecta para las invitadas embarazadas en los próximos meses, con ese aire tan femenino, elegante y de New Look que ha querido recuperar la casa de moda, volviendo a sus orígenes. Como resultado, obtenemos looks característicos de la maison con prendas de sastrería que se ven complementadas por pequeña joyería y calzado tradicional. Además, el perfecto equilibrio entre tonalidades tierra y grises junto a algún toque llamativo como el amarillo o el rojo se traduce en el querer aportar un ápice colorido a nuestros armarios de cara a la próxima temporada. Y Sassa de Osma lo ha plasmado con este estilismo de lo más romántico.

Un estilismo de Sassa de Osma con protagonismo claro para esta maravilloso maxi falda con plisados que salen desde la cintura en tono naranja, camisa con lazada y abrigo oversize en los hombros para sobrellevar las bajas temperaturas en Madrid.