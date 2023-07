No hay chica bajita (y fashion) que no necesite las sandalias Ibiza de Paula Echevarría

Está claro que Marbella es el 'place to be' del verano para los famosos. Carmen Lomana, Amelia Bono y ahora Paula Echevarría que nos acaba de dejar el look perfecto para irse de cena de verano y nos ha enamorado con sus sandalias de rafia y taconazo con plataforma, perfectas para las chicas y mujeres bajitas. Porque si las alpargatas y las sandalias doradas son el calzado estrella del verano, estas sandalias de rafia de Paula Echevarría no se quedan atrás y nos acaban de robar el corazón para todo lo que queda de verano. Y más teniendo en cuenta que la próxima semana arranca agosto y con este mes, las vacaciones para muchas, como para una que aquí os escribe. Porque si laInfanta Elena ha apostado por alpargatas de cuña sensata, Paula Echevarría se ha ido de cena con amigos en Marbella con las sandalias de rafia perfectas para todos nuestros looks de verano, tanto de noche como de día.

Y Paula Echevarría se acaba de pasar el juego de la moda con este conjunto estampado que podría entrar también dentro de la tendencia 'Barbiecore', con este conjunto de top y falda con volantes, estampado en rosa y blanco. Aunque eso sí, la joya de la corona de este estilismo, son las sandalias de rafia Ibiza con taconazo de 13 centímetros y plataforma de 4 centímetros. Además, todo el look es de Fetiche&Suances, una de las marcas favoritas de la asturiana.

Sandalia Rafia Ibiza, de Fetiche&Suances (219,95 euros)

Unas sandalias con las que Paula Echevarría se ha marcado un look de altura, nunca mejor dicho, para irse de cena en Marbella mientras sigue disfrutando de sus vacaciones de verano.