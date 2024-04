El look de crucero por el Caribe de María Pombo con el vestido de punto a todo color que triunfará en verano

María Pombo sigue de crucero junto a toda su familia mientras rueda una nueva temporada de su documental con Amazon Prime Video, y nosotras no hemos podido dejar de fijarnos en sus looks. Porque mientras la mayoría de influencers están en la Feria de Abril, como su amiga María García de Jaime junto a Victoria Federica, ella se ha ido desde Miami a un crucero en familia. Y es que tras estar disfrutando de su casa en Cantabria durante unos días (y celebrando la victoria de Pablo Castellano en 'El Desafío'), han cruzado de nuevo el charco, siendo la primera vez tanto de Martín como de Vega. A través de las publicaciones de la creadora de contenido, hemos podido comprobar que también le han acompañado sus hermanas Lucía y Marta Pombo, junto con sus padres Vituco y Teresa. No obstante, no hemos podido pasar desapercibido el primer look de María Pombo en Miami y ahora de crucero, para una nueva temporada en Amazon que promete con toda la familia junta en esta nueva aventura. Hay que reconocer que lo guionistas han sabido darle un giro muy bueno de guion a la trama, con este viaje. Y ahora han hecho parada en Puerto Rico, y nosotras nos hemos enamorado de su vestido de punto a todo color de Sandro.

Un vestido de punto a todo color de María Pombo que puede ser el compañero perfecto para la primavera-verano 2024. Combinable y versátil para cualquier tipo de ocasión. Este modelo en especial de la firma francesa es de punto pointelle degradado con motivos en zigzag, tirantes finos y escote redondeado delante y detrás. Además tiene pinta de hacer efecto tipazo ya sea con tacón, deportiva o sandalia plana. Un acierto seguro. Una firma que aman todas las famosas, y las royals, como la Reina Letizia que también la tiene en su armario.

María Pombo con vestido de punto. @mariapombo

Vestido largo de punto, Sandro (325 euros)

Vestido punto largo. Sandro

Un vestido que María Pombo lleva en su maleta de crucero, pero que nosotras vamos a llevar ya por Madrid con una cazadora y botas.