Los vaqueros de madre de María Pombo son la tendencia eterna de cada primavera con biker elegante de piel

María Pombo ya está de vuelta en Madrid, después de su crucero en familia por el Caribe para rodar una nueva temporada de 'Pombo', y ya ha vuelto a los estilismos más acordes de la temperatura que tenemos en España esta semana. Pero como es normal, nosotras nos hemos fijado en el look de madre que se ha marcadoMaría Pombo. Pero volviendo al estilismo deMaría Pombo, nos encanta su 'total look' denim con vaqueros de madre y camisa. Si a comienzos de los años 2000 fueron Britney y Justin los que popularizaron el total denim, en 2022 Kanye West y Julia Fox dispararon las búsquedas para prendas vaqueras tras aparecer vestidos a conjunto en París. Después llegaron las pasarelas de firmas como Blumarine, Fendace o Missoni para poner el foco en las opciones denim más Y2k, ahora son las mujeres que más saben de moda las que lo llevan en todos sus looks de calle comoMaría Pombo.

Después de varias temporadas debatiéndose entre los años 70 y los 90, en el último año la moda ha querido recuperar la estética que triunfaba a comienzos de los años 2000. Si hay un conjunto vaquero que nos recuerda a aquella época, sin duda, es el de Britney Spears y Justin Timberlake en los premios MTV del año 2001. Y este 'total look denim' deMaría Pombo nos encanta para los días más fríos de primavera con una cazadora de piel y una camiseta blanca. Porque encontrar los vaqueros perfectos siempre es complicado, pero parece que la influencer lo ha hecho. El regreso de los jeans rectos que se rumorea desde la pasada temporada; se convierte en una certeza en este invierno 2024. Los pantalones de mujer vaqueros se llevan muy amplios, tanto que pueden confundirse con faldas largas, de talle alto o bajo.

Un look que le podemos copiar a María Pombo incluso para ir a la oficina, porque la cazadora de piel le da un toque mucho más arreglado a su estilismo con vaqueros rectos de tiro alto de esos que todas las madres adoran. Y ella no podía ser menos.