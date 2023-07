Solo Carmen Lomana se puede vestir de novia de cuento con este vestido español para disfrutar en Marbella

Carmen Lomana lo ha vuelto a hacer, dar una lección de estilo con este vestido de novia moderna o de novia de cuento que firma De la Cierva y Nicolás. Y no es la primera vez que la socilite luce un diseño del diseñador murciano porque hace unos meses acudió al desfile de la nueva colección “París est un Fête” De La Cierva y Nicolás en el marco de la 8ª edición de Atelier Couture en el Palacio de Santoña. Creadores reconocidos y nuevas generaciones de artesanos con gran talento en la Costura, mostraron sus propuestas de moda nupcial y de ceremonia para 2023. Y está claro que no podía faltar nuestra querida Carmen Lomana que siempre se convierte en la invitada perfecta vaya donde vaya. Pero esta vez ha ido un paso más allá y se ha atrevido con las transparencias que tanto le gustan a ella con un look de esos que es elegancia y glamur, pero que a la vez no pasa desapercibida saliendo de su zona de confort. Por eso le damos el premio a una de las mejor vestidas de este mes de julio, porque una vez más ha demostrado que las transparencias son para las mujeres de todas las edades y que también pueden ser elegantes, además de sexy.

Un diseño que podría llevar una novia moderna y que Carmen Lomana lo ha lucido en una tarde de eventos en Marbella, donde se ha escapado unos días para celebrar su santo, aunque mañana tendría que estar ya de vuelta en Madrid, ya que según la convocatoria de prensa estará en al premier de 'Barbie' en la capital, con dress code "rosa Barbie". Así que no hace falta que digamos, que morimos de ganas de ver el estilismo que elige Carmen Lomana.

Carmen Lomana con vestido de ensueño. @Carmen_lomana

Una colección inspirada en los felices años 20 de la capital de la luz que asombraron al mundo con una energía y glamour contagiosos. Un siglo después vuelven de la mano de la firma De la Cierva & Nicolás. A través de sutiles gasas, organzas, brocados y guipures de cuero con evocaciones góticas inspiradas en el rosetón de Notre Dame.