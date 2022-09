Hasta las novias andaluzas más modernas se van a querer casar con esta fantasía de vestido blanco de firma española que lleva Rocío Osorno

Que acabamos de volver al trabajo y ya estamos pensando en bodas y looks de invitada de otoño, solo tiene una culpable y ella es Rocío Osorno que se ha mudado a Madrid con muchas ganas de trabajar y inspirarnos con sus lookazos. Primero fue el traje rosa de encaje perfecto de Zara, luego los pantalones satinados que Marta Ortega quiere que llevemos a la oficina con máxima elegancia y luego el vestido de Massimo Dutti Studio en rosa con el que Rocío Osorno revolucionó Instagram, y ahora llega con el vestido blanco con volantes con el que hasta una novia moderna andaluza va a querer casarse. Y no es para menos. ¿Puede ser más bonito? Y lo mejo es que es de firma española. Más concretamente de la diseñadora murciana de De la Cierca y Nicolás. Viva las mujeres empoderadas y ‘made in Spain’.

Se trata de un vestido blanco de la firma española de Alta Costura ‘De La Cierva y Nicolás’. La firma Murciana comienza su andadura en el sector textil en 1988. Presenta anualmente colecciones de prêt-à-porter para mujer y colecciones de trajes de novia, ceremonia y fiesta. Su trabajo se caracteriza por una labor artesanal de Alta Costura. La diseñadora de las colecciones, Dolores Nicolas, fusiona las líneas de modistería con las nuevas tendencias, utilizando tejidos tecnológicos junto a los tule bordados con influencias de telas del siglo XVlll. Hace unos meses Carmen Lomana ya lució un maravilloso vestido negro con insectos dorados de esta firma, y ahora es Rocío Osorno la que la luce por las calles de Madrid.

Un vestido blanco que es perfecto para una novia moderna con el cuerpo entallado con frunces y el escote con un maravilloso juego de volúmenes y volantes que le dan el toque más español y de Alta Costura a este vestido. Además, nos encanta que Rocío Osorno se haya peinado con una coleta alta y flequillo abierto tan en tendencia.