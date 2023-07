Los dos vestidos de novia de Tamara Falcó: de la inspiración Grace Kelly a un segundo vestido a todo color

Ha llegado el momento, en cuestión de unas horas, Tamara Falcó e Íñigo Onieva serán marido y mujer. Y es que la cuenta atrás de la boda del año ha llegado a su fin. El Palacio de El Rincón, el lugar elegido para la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva (propiedad de la novia y su hermano, Manuel Falcó) ha sido más veces el escenario idílico para sellar otras historias de amor. Situado en la localidad madrileña de Aldea del Fresno, el palacio donde el Marqués de Griñón residió con su cuarta esposa, Esther Doña, hasta su fallecimiento el 20 de marzo de 2020, fue construido en 1862. Y aquí es donde se va a celebrar la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Pero lo más importante,¿cómo son los dos vestidos de novia de Tamara Falcó? Pues aunque no podremos ver las fotografías hasta el próximo lunes en la exclusiva con la revista ¡Hola!, ya tenemos muchos detalles de como será tanto el vestido de la ceremonia, como el de la fiesta y es que la marquesa de Griñón y Wes Gordon nos han dado ya muchos detalles.

Después de que Sophie et Voilà emitiera un comunicado anunciando que no se encargarían del diseño del vestido de novia de Tamara Falcó, volvimos a nadar en la incógnita hasta que Carolina Herrera, gran amiga de la hija de Isabel Preysler,acudió en su rescate para deslumbrar en el día más importante de su vida. Sabemos que la elegancia clásica de la firma está muy acorde con el estilo de la Marquesa de Griñón, además, el vestido de novia que lució Grace Kelly para su boda con Rainiero de Mónaco, ha sido la gran inspiración de Tamara Falcó para su vestido de novia.

Tamara Falcó a su llegada a El Rincón. Gtres

El vestido de Grace Kelly es uno de los que ha pasado a la historia de la moda. Se trata de un diseño regalado por su Studio Metro-Goldwyn-Mayer y fue diseñado por Helen Rose, un vestido con diseño campana y lleno de detalles de encaje. "19 personas han trabajado en los encajes de mi vestido. Eso me dijo Wes (Gordon). A mí también me ha impresionado muchísmo y estoy superagradecida a todo el equipo de Carolina Herrera porque están haciendo lo imposible por terminar este vestido en un mes", explicó la marquesa de Griñón a Pablo Motos en 'El Hormiguero'.

Así han salido los vestidos de novia de Tamara Falcó del Ritz. Gtres

Ya sabemos que “el segundo vestido de Tamara Falcó no será blanco”, según afirmaba el director creativo de Carolina Herrera, Wes Gordon. El primero, según el diseñador, conservará el estilo clásico de Tamara Falcó y de un vestido de novia, pero con el segundo han querido arriesgar y sabemos que no será blanco. Aunque el creativo no quiso desvelar más información, dejó claro que la vestimenta nupcial está "a medio camino entre lo moderno y lo tradicional". Además, según ha contado Tamara a la revista de su exclusiva, lucirá la tiara que Amparo Corsini llevó en su boda con Manuel Falcó, el hermano mayor de Tamara, celebrada en junio de 1999. A Tamara Falcó le hace especial ilusión casarse con esta tiara porque tiene una relación muy especial con su cuñada y porque esta pieza perteneció a su padre, por lo que es otra forma de tenerlo presente en un momento tan emotivo para ella. Las joyas que completarán su look serán su anillo de compromiso y unos pendientes de Tous Atelier que la firma ha diseñado expresamente para la ocasión. El algo nuevo, el algo viejo y el algo prestado.