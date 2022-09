Carmen Lomana: “Me horroriza la estética de Rosalía y toda la tendencia ‘Motomami’. Yo soy más de Ana Mena”

Porque cuando Carmen Lomana habla, sentencia. Y por eso siempre es un gusto poder charlar con nuestra socialité favorita. Y esta vez ha sido en la presentación de su nueva colección de joyas en colaboración con Luxenter. Una colección de joyas para este otoño/invierno que es un homenaje a las mujeres empoderadas como nuestra Carmen Lomana. Unas joyas oversize y llamativas, diversas entre sí, pensadas para mujeres atrevidas: diseños realizados con materiales de primera calidad que, junto a sus colores inspirados en las tendencias, crean luminosidad y exclusividad. Esta vez, el multicolor está presente en cada una de las joyas para elevar la distinción de la mujer.

Por eso, hemos aprovechado para charlar con Carmen Lomana de su verano, de MBFW Madrid, de las tendencias que odia y cómo no, de William Levy. ¡No te pierdas la entrevista con Carmen Lomana!

¿Qué tal Carmen? De vuelta a Madrid después de un verano envidiable...

Todavía me dura el bronceado. Mi verano ha sido como yo quería que fuera, estar desconectada de todo, sin mucho compromiso y mucho mar. A las nueve de la mañana ya bajo a nadar y vuelta y vuelta al sol, aunque ya se que es malísimo, pero es que me encanta. Y los días en Saint-Tropez han sido un sueño, y hacía unos años que no iba. Fui con unos amigos y lo he pasado genial. Desconectar de la gente que no te conoce. Te da la sensación de libertad, me pongo lo que quiero, si quiero me arreglo o no, poder salir a la calle como quieras sin que te reconozcan.

Y has llegado a Madrid para ser la estrella de MBFW Madrid con lookazos en el ‘front row’.

He acabado agotada. Pero siempre es importante apoyar a la moda española.

De todas las tendencias, ¿con qué te quedas?

No he visto mucha tendencia, una moda fácil, no han arriesgado demasiado. He visto muchas transparencias que a mí me encantan. Me gusta mucho The 2nd Skin Co., si me tengo que quedar con un desfile, me quedo con el suyo. Moda fácil, que sales de verlo y ya sabes lo que quieres para tu armario.

Y hablando de tendencias, ¿qué opinas de la tendencia Motomami que está en todas las marcas y en la calle?

A mí no me gusta nada, me horroriza. No me gusta ni verlo, me parece muy vulgar. Yo tengo cazadoras de cuero muy cool, pero es que la estética de Rosalía no me gusta nada. No soy muy Motomami, soy más Ana Mena.

Ahora llegas con tu nueva colección de joyas Atelier junto a Luxenter, como un homenaje al empoderamiento de la mujer. ¿Cuéntanos un poquito más?

Me he inspirado mucho en la Italia de los 80...Todo lo que da color, me gusta mucho el oro y el color. También me gustan los diamantes, pero hemos diseñado una colección que puede adquirir cualquiera. Me gusta meter color porque queda muy lucido, y que pega con todos los colores de look.

¿Las joyas de la vida de Carmen Lomana?

Tú sabes que soy una mujer perla. Me encanta, me iluminan y siempre que puedo me pongo perlas. Pero la joya de mi vida fueron unos pendientes que me regaló Guillermo, porque fue el primer regalo que me hizo después de casarnos. Era un momento que tampoco teníamos tanto dinero, y eso es lo bonito, porque detrás de cada joya, siempre hay una historia. Me encantan tanto que me los pongo poco. Pero también tengo una pulsera de mi abuela que yo siempre le pedía para jugar de pequeña...

Vamos, Carmen, que ya te gustaban las joyas desde pequeñita.

¡Una barbaridad! Luego tuve una época hippie que no me gustaban tanto, en Londres. Bueno, hippie deluxe, bastante bohemia. Pero luego a los 30 años le volví a coger el gusto. Pero eso te gusta o no. Mi abuela era una loca de las joyas, tenía un joyero impresionante, en cambio, mi madre nada.

Y hablando de joyas Carmen, te tenemos envidia todas las mujeres españolas por las veces que te hemos visto en los últimos meses con William Levy...

Pero, ¿por qué os gusta tanto?

Hombre Carmen, es evidente (risas)...

Qué sí (risas), que es un tiarrón, que es muy guapo. Esos morritos, bueno me gusta pero no me vuelve loca. No te voy a dar su teléfono, pero ya te lo presentaré un día.

Me guardo tu palabra, Carmen.