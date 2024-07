Solo Eva Longoria puede ser la madrina más sexy y elegante con un vestido efecto tipazo en Marbella

Este finde de semana ha estado llenito de eventos benéficos, si ayer veíamos con Charlène de Mónaco lucía como una auténtica Princesa en la 75 Gala de la Cruz Roja, hoy te contamos lo que pasó en la cena pre-gala de la Global Gift Foundation en Marbella. El evento ha contado un año más con la presencia de la actriz Eva Longoria, quien como era de esperar nos ha dejado a todos boquiabiertos con su impresionante estilo y elegancia.

Amaury Nolasco, Eva Longoria, Zazou Belounis y Maria Bravo en la pre-gala de la Global Gift Foundation en Marbella. Xavi Martínez

Zazou Belounis, CEO de Casanis Group, se ha consolidado otro año más como el anfitrión perfecto de esta esperada pre-gala. Los invitados han disfrutado de la excepcional cocina del chef ejecutivo del grupo, Fabián Cangas, y del brillante showDepartures. Entre los asistentes destacaban Eva Longoria, muy amiga de Casanis Group, y María Bravo, fundadora de Global Gift. La Global Gift Gala es el evento insignia de la Fundación Global Gift, una organización dedicada a mejorar la vida de los más vulnerables a través de la salud, la educación, la inclusión social y el empoderamiento. Fundada por María Bravo, esta gala reúne a prestigiosos representantes del mundo de los negocios, celebridades y filántropos con el objetivo de recaudar fondos y concienciar sobre diversas causas humanitarias.

Eva Longoria en la pre-gala de la Global Gift Foundation en Marbella. Gtres

Eva Longoria, quien se ha convertido en una de las madrinas de este evento anual, ha deslumbrado con un vestido negro de tirantes que resaltaba su increíble figura con 49 años. El vestido, con un diseño de escote en V y caída fluida, acentuaba perfectamente sus curvas, creando un efecto de tipazo que solo ella sabe llevar con tanta gracia.

Los accesorios elegidos por Eva para complementar su look fueron igual de impresionantes. La actriz estadounidense optó por unos pendientes largos y brillantes que añadían un toque de glamour a su look, pero sin robarle protagonismo al vestido. Su peinado, con ondas suaves y naturales, enmarcaba su rostro de manera sublime. En cuanto al maquillaje, optó por un look natural, pero sofisticado, destacando sus ojos con un delineado sutil y unas pestañas voluminosas, y completando el conjunto con un labial nude que resaltaba su sonrisa.

Detalle Eva Longoria en la pre-gala de la Global Gift Foundation en Marbella. Gtres

Tampoco nos hemos podido evitar fijarnos en su manicura, unas increíbles uñas largas y bien cuidadas, en un tono plateado a juego con el resto de sus accesorios que complementaba perfectamente su look, manteniendo la elegancia y sofisticación que la caracterizan.

Eva Longoria ha demostrado una vez más por qué es una de las mujeres más admiradas en el mundo de la moda y el entretenimiento. Su presencia en la pre-gala de la Global Gift Foundation en Marbella no solo ha añadido un toque de glamour al evento, sino que también ha resaltado la importancia de apoyar causas benéficas y comunitarias. Sin duda, su estilo y compromiso la convierten en una madrina excepcional para este evento tan significativo.