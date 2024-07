Eva Longoria derrocha estilo de lo más sexy a sus 49 años con un vestido cut out perfecto para mujeres bajitas

Eva Longoria es musa, diva y un espejo para donde mirarse para todas las mujeres. Actriz, empresaria, y mujer empoderada donde las haya, y lo ha vuelto a demostrar esta noche en la fiesta de 'Elle Gourmet' en Madrid mientras promociona su nueva serie. Tierra de mujeres, la esperada serie de televisión protagonizada y producida por la galardonada actriz Eva Longoria, llegó a Apple TV+ la pasada semana. La comedia dramática de seis episodios se estrenará mundialmente con los dos primeros capítulos, seguidos de nuevas entregas cada miércoles hasta el 24 de julio. Inspirada en la novela superventas La tierra de las mujeres, de Sandra Barneda, la serie está coprotagonizada por Carmen Maura, la debutante Victoria Bazúa, Santiago Cabrera, Gloria Muñoz, Ariadna Gil, Jim Kitson, Amaury Nolasco y James Purefoy. Y por eso Eva está estos días en Madrid en diferentes eventos, antes de disfrutar del verano en Marbella y de su esperada, y mítica, gala benéfica Global Gift.

Pero antes de todo eso, nosotras nos hemos fijado en el vestido cut out negro de lo más sexy de Eva Longoria que además de resaltar el bronceado deja claro que las mujeres 40+ más bajitas necesitan un vestido cut out en su maleta de vacaciones este verano. A primera vista, los vestidos cut out pueden parecer algo desafiantes para ser elegantes y además a todas las edades, pero Eva Longoria nos ha demostrado que es todo lo contrario y que no hay edad para lucir una prenda de este estilo. Y lo ha hecho para lucir tipazo como ya hizo la misma Reina Letizia, Carmen Lomana o Tamara Falcó. Una de las grandes tendencias de verano 2024 que muestran la figura femenina con sensualidad y total elegancia como ya llevamos el verano pasado. Lo vimos en el minivestido cut out que llevó la supermodelo Kristen McMenamy en Valentino o en los diseños de Carolina Herrera, las siluetas en A de Michael Kors o el minivestido de Dior y ahora son nuestras celebrities patrias la que lo lucen.

Eva Longoria. Gtres

Un estilismo con el que Eva Longoria ha vuelto a demostrar porque es una de las mujeres más bellas y con más estilo del mundo. Si el año pasado la vimos en Marbella con un vestido cut out, ahora en Madrid ha sido el turno de este negro, demostrando que es una tendencia que ama.