Solo necesitamos el conjunto de pantalón y chaqueta de manga corta de Sara Baceiredo para ir a la oficina este mayo

Con la llegada de la subida de las temperaturas, puede que estés un poco perdida a la hora de vestirte cada mañana para ir a la oficina. No te preocupes, es algo normal. Si bien en invierno siempre optamos por prendas más oscuras, como jerséis grises, camisas blancas y abrigos de paño azul marino, en verano nos resulta algo más complicado, pues el calor hace que se nos dificulte mucho el hecho de vestirnos de manera más elegante sin morir en el intento. Por ello, nuestras influencers favoritas nos están enseñando sus propuestas de prendas más veraniegas, elegantes y muy cómodas con las que ir a la oficina (o donde queramos) sin pasar calor. A las puertas de junio, ya sabemos qué prendas serán un imprescindible en nuestro armario y que, por tanto, están en tendencia. Es cierto que esta primavera y verano los conjuntos de pantalón y chaqueta son un must, así como los tank tops -que vuelven otra temporada más pisando fuerte- y, como era de esperar, las bailarinas. Esta vez, un modelo más original y diferente, las bailarinas mesh. Como sabemos, en moda todo vale, por lo que, si nos gusta arriesgar e ir diferente en nuestro día a día, Sara Baceiredo nos plantea un look apto para todo tipo de ocasiones, así como para ir a la oficina. Ella ha lucido un conjunto de pantalón vaquero ancho y una chaqueta de manga corta blanca de rayas azules y lo ha combinado con unas sandalias de tiras y, como toque final, una camiseta crop. Qué look más casual, dirás. Pues bien, todos sabemos que un look puede cambiar según las prendas y accesorios que añadamos.

Ella lo ha llevado de una forma muy cómoda perfecta para una mañana relajada de oficina pero, si queremos algo más elegante y sofisticado (sin perder la comodidad) para crear el look y uniforme de oficina perfecto, podemos combinar este conjunto con una camisa blanca romántica con cuello bobo y, como toque final, unas Mary Jane de tacón. De igual modo, pese a que se trata de un conjunto de pantalón y chaqueta, ambas prendas las podemos llevar por separado y crear así outfits muy diferentes. Por ejemplo, la chaqueta también la podemos llevar con una minifalda o unos pantalones de pinza, así como un pantalón cargo como el de Carmen Lomana, quien nos ha confirmado que este tipo de pantalones casan a la perfección con las mujeres 50+. Sin más que añadir, se trata de un look muy versátil, cómodo y sencillo que se ajusta a todo tipo de ocasiones, ideal para ir a la oficina el próximo junio.

Pantalones Nara, de Baum und Pferdgarten (169,00 euros)

Pantalones Nara Baum und Pferdgarten

Camisa Majsa, de Baum und Pferdgarten (189,00 euros)

Camisa Majsa Baum und Pferdgarten

Un look diferente, original y muy elegante el que nos propone Sara Baceiredo para un día de oficina (o lo que queramos) esta temporada de primavera y verano.