Solo queremos que llegue el verano para llevar el top de crochet de Sara Baceiredo perfecto para la playa

Llega la primavera y con ella, la subida de las temperaturas. Si bien la semana pasada, en plena Semana Santa, la temperatura no acompañó, pese a que muchos de nosotros nos fuéramos a zonas costeras esperando a que el buen tiempo nos bronceara (en la medida de lo posible) la piel, estos últimos días han subido tanto las temperaturas que fácilmente podríamos decir adiós a los abrigos de paño cada mañana para ir al trabajo y, en cambio, hacernos con una gabardina como Tamara Falcó en beige. Aunque todavía falta para que hagamos el cambio de armario y sacamos a relucir todas aquellas prendas que nos acompañarán este verano (como los bikinis y bañadores), nunca está de más ir mirando todas aquellas en nuestras tiendas. Además, hay influencers que están viajando a zonas costeras y que, por tanto, nos están dejando sus propuestas de prendas más veraniegas y que posiblemente usaremos los próximos meses. Es el caso de Sara Baceiredo, quien está pasando unos días en Sri Lanka. Para un día tranquilo en la playa, Sara Baceiredo ha despuntado con un top de crochet en colores tan vibrantes como originales en diseño floral.

Ella, que tiene un estilo de lo más sencillo, cómodo y muy original, se inspira mucho en el estilo de las chicas portuguesas, quienes están arrasando en Instagram. Por ello, ha optado por este top multicolor para llevarse a sus vacaciones en Sri Lanka. No es la primera vez que nos muestra este tipo de prendas, pues para sus vacaciones en Maldivas, la joven lucía un espectacular vestido de crochet beige que Sara Baceiredo combinaba con unas gafas muy llamativas a fin de darle el toque de color al look. Sin embargo y, pese a que este conjunto es un básico de fondo de armario, si lo que queremos es aportar color con nuestro look, lo ideal es que nos hagamos con este top que nos enseña en el día de hoy Sara Baceiredo en su Instagram. Ella lo lleva con unas sandalias rosas y un maxi bolso de cuadros vichy rojos, una apuesta muy original ideal para unas vacaciones en el paraíso.

Coral top multi, de Celia B (164,95 euros)

Coral top multi Celia B

Un top muy llamativo y original ideal para los próximos meses de verano y es que, combinado con un tank top o el bikini, crearemos un outfit que no pasará desapercibido.