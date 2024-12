Solo pedimos a diciembre apuntarnos a barré para copiar este 'total look' deportivo de Victoria Federica

Acabamos de decidir que nos vamos a apuntar a barré (o barre). El motivo definitivo ha venido de la mano de la última publicación que ha compartido Victoria Federica en sus redes sociales con un look sport de lo más chic. Y es que la hija de la Infanta Elena se ha apuntado a este deporte junto con su mejor amiga, Rocío Laffón. En los últimos meses, esta disciplina ha causado una revolución entre las celebridades, convirtiéndose en su hobby favorito. El barré es una forma de ejercicio físico que generalmente se realiza en clases grupales de estudios, así como se caracteriza por el uso de una barra de ballet y movimientos incorporados de esta tipología de danza. Además de tratarse de uno de los ejercicios con los que más entrenamos la totalidad de nuestro cuerpo, también se caracteriza por una estética coqueta que se inspira en la corriente balletcore, una de las tendencias que todavía siguen vigentes. Pues bien, muchas aficionadas al barre suelen practicarlo con conjuntos de deporte de estilo minimalista combinados con colores neutros o suaves. No obstante, Victoria Federica ha sido fiel a su estilo, decantándose por un total look en negro que funciona siempre, porque favorece a todo el mundo y es combinable con un sinfín de prendas, calzados o accesorios.

Hemos visto a una Victoria Federica luciendo una sudadera oversize en negro junto con los leggings a tono que más llevaremos este invierno, como bien saben (y tienen) Isabel Díaz Ayuso o Alaska. Obviamente, la monarca no se ha olvidado del toque más en tendencia de este estilismo, como el icónico bolso de Gucci que consigue elevarlo en cuestión de segundos. Analizando esta vestimenta, nos hemos dado cuenta de que se trata de la misma idea con la que hace días fue a entrenar junto con la gabardina en marino más favorecedora y sus zapatillas deportivas de New Balance de confianza. Esta vez, Rocío Laffón se ha decantado por el mismo look de Victoria Federica, pero con sudadera en gris y abrigo calentito en marrón con costuras a contraste.

Victoria Federica. @vicmabor

Como cada año, durante este diciembre escribiremos los principales propósitos que deseamos cumplir en 2025. Uno de los más comunes que solemos manifestar, pero que en muchas ocasiones finalmente no cumplimos, es empezar a entrenar. Ir al gimnasio, a clases dirigidas, salir a correr o, incluso, apuntarnos a la disciplina que está más de moda en estos momentos, como es el barré. Tras ver el outfit de Victoria Federica, tenemos muchas pruebas y cero dudas de que cumpliremos con nuestra promesa.