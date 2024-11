Victoria Federica se ha ido a Perú para ver torear a Roca Rey y ha metido en la maleta sus zapatillas Adidas Samba favoritas

Victoria Federica se ha ido de viaje a Perú, junto a Tomás Páramo y María García de Jaime, para ver torear a su amigo Roca Rey después de la cogida en Las Ventas. María García de Jaime y Tomás Páramo, quienes han aprovechado este viaje para darse una escapada a Cusco, donde se encuentra una de las siete maravillas del mundo: Machu Picchu. Recordamos que Roca Rey ya nos contó a LA RAZÓN hace unas semanas que son como una familia para él. “Hay días en los que uno no puede faltar en la vida, y hoy ha sido uno de ellos. Aunque me esté recuperando no podía dejar de entregarles este premio a Tomás y María. Hay amigos que se convierten en familia, la familia que uno elige. Yo llegué a España sin conocer a casi nadie, y ellos, junto con Pablo Castellano, María Pombo o Victoria Federica se han convertido en mi familia española. Nuestros mundos son muy diferentes, pero yo les explico de mi profesión, y ellos de la suya. Al final lo importante es que compartimos unos mismos valores”.

Y en este viaje a Perú nosotras no podíamos dejar de fijarnos en lo que Victoria Federica ha metido en su maleta, con las pocas fotografías que nos está compartiendo, como estas zapatillas Adidas Samba, que se han convertido en sus favoritas del momento. Y esta vez no son las de leopardo, si no unas mucho más básicas. Victoria Federica ha vuelto a demostrar los motivos por los que, en pocos años, se ha alzado como una de las chicas a las que seguir la pista en moda. Es seguidora de las tendencias del momento, pero también una de las chicas que mejor saben llevarlas de manera sencilla y sin demasiado ornamento. Y por eso ha metido en su maleta a Perú las zapatillas Adidas Samba OG, las más buscadas de la marca deportiva después de las Samba clásicas.

Las zapatillas de Victoria Federica. @mariagdejaime

Zapatillas Samba OG de Adidas (119,95 euros)

Unas zapatillas más clásicas a las que nos tiene acostumbradas Victoria Federica, que ella ha combinado con pantalones marrones y jersey blanco como podemos ver en otra publicación de María García de Jaime.