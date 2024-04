El cárdigan rosa de Zara que Vicky Martín Berrocal ya tiene en su armario es el que hace 'match' con vaqueros

Vicky Martín Berrocal acaba de presentar su Caja Roja de Nestlé diseñada por ella misma, y no puede ser más bonito, con toda su esencia y su Andalucía. Porque mientras solo vemos looks de Feria de Abril y trajes de flamenca como los de Victoria Federica, Vicky nos ha dejado un look mucho más casual y primaveral con este cárdigan rosa que ha combinado con sus vaqueros anchos favoritos. Si algo buscamos todas siempre son los jeans perfectos, y parece que Vicky Martín Berrocal con estos anchos que ese han convertido en uno de sus modelos favoritos. Unos jeans azul oscuro que necesitamos todas en nuestro armario y con el que las mujeres que mejor visten, van a hacer los mejores estilismos de la temporada. Y es que durante todo el invierno, Vicky Martín Berrocal, nos ha dejado a diario los mejores estilismos para inspirarnos para añadir a nuestro armario de primavera y ahora es toda una mujer de abril con esta combinación que nunca falla. Y no solo por los jeans de Zara, por combinarlos con un cárdigan rosa de Zara con botones dorados, que ya está agotado, porque fue todo un éxito de ventas.

El regreso de los jeans wide legs o vaqueros anchos que se rumorea desde 2022; se convierte en una certeza este 2024 en el armario de las mujeres mejor vestidas. Los pantalones de mujer vaqueros se llevan muy amplios, tanto que pueden confundirse con faldas largas, de talle alto o bajo. Y Vicky Martín Berrocal ya nos chivó el modelo que ella se ha comprado y ha metido en su maleta de escapada romántica a San Sebastián junto a Enrique Solís. Unos jeans que ha combinado con este cárdigan rosa con un color que vuelve todas las primaveras. Favorito de Elsa Schiaparelli y, a veces, el más denostado del pantone, el rosa juega hoy todas sus cartas. Liberado de prejuicios históricos, las grandes firmas lo reviven en infinitas siluetas y tejidos, después de triunfar con el 'Barbiecord', y hora suplido por el rojo como el de la chaqueta de la Reina Letizia, el rosa igualmente vuelve cada primavera para inundar los armario con este toque más femenino y romántico. Y aunque la era de 'Barbie' se haya terminado como dejó claro Margot Robbie, esta chaqueta rosa deja claro que sigue siendo un color perfecto esta primavera.

Un estilismo de Vicky Martín Berrocal que puedes llevar a la oficina como ella con vaqueros o combinar el cárdigan rosa con un pantalón blanco de traje para darle un toque más elegante.