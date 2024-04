Las alpargatas de cuña muy alta de Sofía Palazuelo en la Feria de Abril son las más elegantes con conjunto de encaje

Seguimos en bucle con Sevilla y su Feria de Abril 2024. Porque no hay nada que nos guste más a nosotras de esta semana, que los looks que nos dejan las celebrities e influencer, y ahora ha sido Sofía Palazuelo que ha dejado a un lado su traje de flamenca para ser la más elegante con este conjunto de encaje negro y las alpargatas de cuña muy alta, o espartos como las llaman en Sevilla. Si el sábado en el 'pescaíto', eran Victoria Federica o Amelia Bono en el desfile de IQ Collection en el Real, ahora ya han sido la mayoría de famosas las que han paseado sus trajes de flamenca por la Feria. De Sofía Palazuelo a Rocío Crusset, Eva Gonzalez, y también hemos visto ya a Lola Lolita vestida con su traje, o Rocío Osorno como una de las mejores vestidas. Ya huele a Feria, ha arrancado oficialmente la Feria de Abril, aunque en Sevilla y en las redes sociales, ya se vive la Feria hace semanas. Pero ahora es el momento de sacar del armario los looks que tanto hemos pensado estas semanas para lucir en Sevilla, ya sea vestida de flamenca (o no), y también para el pescaíto que ya se ha celebrado esta noche. Porque no hay nada más bonito que Sevilla en primavera, con sus calles engalanadas, sus trajes de flamenca y todo ese arte que se respira en cada esquina. Y que la Giralda presuma orgullosa de ver que su ciudad vuelve a oler a Feria. “Vámonos pa’ la Feria, cariño mío".

Para el miércoles de Feria de Abril, Sofía Palazuelo ha lucido un conjunto de encaje negro es de Leyre Doueil para Es Fascinante. Un conjunto de dos piezas confeccionado en algodón trabajado en macramé sobre un forro blanco para crear el efecto contraste que cuesta 365 euros, y ella lo ha combinado con alpargatas negras de cuña muy alta para estilizar aún más. Alpargatas, esparteñas, espadrilles...Son todos los nombres que le damos en España pero lo que está claro es que son sinónimo de primavera y verano, ella las lleva con cuñas para estilizar aún más. Hay quien sitúa su origen en el lejano Egipto, pero en España tiene una gran tradición gracias a la maestría de nuestros artesanos. Los fabricantes de alpargatas pioneros en nuestro país ofrecieron los primeros prototipos hace más de cuatro mil años y era un calzado típico de los campesinos aunque ya se han convertido en las reinas de todos nuestros estilismos de verano. Y no hay Feria de Abril sin espartos, como los llaman en Sevilla, y por eso, Sofía Palazuelo los ha combinado con su estilismo más elegante.

Sofía Palazuelo y su look más elegante en la Feria. Gtres

Un look que ha terminado con unos pendientes maxi, la melena recogida en una coleta baja y bolso en forma de abanico fabricado en rafia trenzada de color natural.