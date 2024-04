Vicky Martín Berrocal tampoco se ha querido perder la Feria de Abril con este traje de rayas de 'efecto tipazo' de su firma

La Feria de Abril está ocupando todos nuestros titulares y looks desde el pasado sábado, pero no es que estemos obsesionadas con el Real y Sevilla, si no que todas las famosas e influencers están allí, y es el contenido que nos proporcionan. Aunque un poquito obsesionadas sí que estamos con 'La Sevillana' de Omar Montes. Pero volviendo a los estilismos del Real, Vicky Martín Berrocal apareció ayer por la noche para disfrutar en una caseta con sus amigos, pero de momento sin traje de flamenca, pero con este traje de rayas de su firma Victoria, que no puede estilizar más y ser perfecto para los eventos de primavera. as rayas verticales adelgazan. Estamos hartas de oírlo y es cierto. El efecto de la verticalidad estiliza y, si la prenda es larga, aún más, por eso este traje que ha elegido la diseñadora andaluza para su noche en la Feria de Abril 2024, es de esos de 'efecto tipazo', que tanto nos gustan. Aunque nosotras seguimos esperando verla vestida con un traje de flamenca como tanto nos gusta. La moda vuelve a ser más chic tras unos años pandémicos dominados por la comodidad. En consecuencia, los estilos de oficina se adaptan cada vez más a la vida cotidiana, sobre todo los trajes con raya diplomática.

Y esta tendencia también refleja otra evolución estilística omnipresente: a saber, la cuestión de lo que es "masculino" y lo que es "femenino". Y Vicky Martín Berrocal ha dejado claro que este traje es igual de perfecto para ir a la Feria de Sevilla, a un evento o a la oficina, porque mientras Rocío Osorno nos enamora con sus trajes de flamenca o Victoria Federica de IQ Collection, la diseñadora andaluza ha apostado por este traje de rayas, lejos de los looks más estereotipados para estos días en el Real. José Luis López Fernández, más conocido como 'El Turronero' no ha querido perderse esta feria y ha organizado una gran fiesta en una de las casetas de la feria a la que ha invitado a muchos de sus amigos más cercanos como María del Monte, Fran Rivera junto a Lourdes Montes, Paz Padilla y Anna Padilla, o Ález González derrochando belleza. Y parece que Vicky Martín Berrocal también ha acudido a esta fiesta.

Un traje de rayas que Vicky Martín Berrocal ha lucido con una blazer crop, pantalón de tiro alto marcado a la cintura, camiseta negra y los stilettos negros muy altos.