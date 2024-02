Solo queremos recuperar los leggings de nuestro armario si son moda (y lujo) como los de Carmen Lomana

Carmen Lomanavuelve a ser nuestra máxima inspiración con un look más casual después de ser la reina de las transparencias. Y la verdad es que ya echábamos de menos ver los estilismos de nuestra querida Carmen Lomana, y si los leggings han vuelto a nuestra vida esta temporada, ella no podía ser menos y nos enseña la forma más elegante de llevarlos todo diciembre y todo el invierno. Los leggings han vuelto, y no lo decimos solo nosotras, también Carmen Lomana que los ha rescatado del armario con esta versión de lo más elegante de Versace Jeans Couture es su versión más gamberra y juvenil. Unos pantalones que la socialite eligió ayer para ir a trabajar a la radio y luego para recibir a unos amigos en casa, como buena anfitriona que es.

Porque si los leggings han vuelto, el look deCarmen Lomanaes todo lo que necesitamos en nuestro armario. Por algo la socialité cada año se convierte en una de las mujeres mejor vestidas de España, y este estilismo nos lo confirma. Hace unos años, nadie hubiese pensado que estaríamos suspirando y anhelando esas mallas que siguen la última tendencia y que, de paso, ya reina entre los diferentes maniquís. Y más aún como las combinaCarmen Lomanapara ir al trabajo con un jersey negro con cuello alto con una apertura cut out.

Carmen Lomana con pantalones de Versace. @carmen_lomana

Hace unos años, nadie hubiese pensado que estaríamos suspirando y anhelando esas mallas que siguen la última tendencia y que, de paso, ya reina entre los diferentes maniquís. Y más aún como las combina Carmen Lomana con toda la elegancia y el estilo que solo ella sabe.