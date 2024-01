No sabíamos qué estilismo escoger en el día de Reyes hasta que hemos descubierto el vestido más sofisticado de Carmen Lomana

El vestido más elegante y confiado lo hemos encontrado en el armario de Carmen Lomana. Y es que la celebrity se ha ido al concierto Las bodas de Luis Alonso en el Auditorio Nacional de Música con un estilismo de lo más versátil y atemporal. Pues bien, llevamos muchas temporadas intentando acertar con el vestido blanco perfecto para tenerlo en la recámara ante cualquier emergencia estilística. Sin embargo, la celebrity nos ha hecho un buen regalo de última hora que nosotras pensamos aprovechar para vestirnos hoy en el día de Reyes. Estamos hablando del vestido más clásico y sofisticado de manga larga y escote cerrado que todas debemos incluir en nuestra cesta de rebajas de enero. Es una prenda que ya hemos visto anteriormente con una estética muy similar, porque nunca pasa de moda y siempre funciona. De la misma manera que Amelia Bono ha creado una necesidad con su vestido rojo, ahora Carmen Lomana nos ha convencido para también comprarnos el que luce.

Si eres una mujer que sigue un estilo elegante, es imprescindible que te inspires en los looks de Carmen Lomana. Hace pocos días nos deleitó con el vestido marrón combinado con cinturón, ideal para cualquier evento. Y hoy nos ha solucionado todas nuestras dudas para empezar el 2024 con el mejor estilo. Los vestidos blancos siempre quedan bien a todas las mujeres de todas las edades. Son sencillos, ponibles y adecuados para cualquier temporada. Asimismo, esta prenda te permite jugar con tu outfit, pues puedes añadirle distintos accesorios: broches, fajines, cinturones, entre otras muchas propuestas. En definitiva, Carmen Lomana sabe que es el must have definitivo para convertirse en toda una fashion icon.

Carmen Lomana con vestido blanco. @carmen_lomana

Carmen Lomana tiene en su armario el vestido blanco más elegante y coqueto de esta temporada. Y nosotras estamos esperando a ver su look final para pasar el 6 de enero de la forma más especial y mágica.