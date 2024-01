La solución definitiva para desprendernos de los looks básicos y neutros de este invierno la tiene Amelia Bono

Amelia Bono tiene el repertorio de prendas estrella para desprenderte de los looks básicos y neutros. Estamos en plena temporada de borrasca y bajas temperaturas, por lo que todos nosotros optamos por vestirnos con un estilismo sencillo y, con frecuencia, con colores apagados u oscuros. Bien es cierto que un total look en negro, blanco o beige nunca falla y tampoco pasa de moda, porque funciona para todas las ocasiones. Pero, las editoras de moda se preguntan cómo salir de este bucle de fondo de armario. Pues bien, nunca lo habíamos tenido tan fácil como ahora. Y es que Amelia Bono tiene la solución para que nuestro estilismo no pase desapercibido (y nos alegre todavía más el día). No podemos negar que la celebrity se ha coronado como una de las mayores inspiraciones de todas las mujeres de todas las edades para conseguir un estilo único y en tendencia. Esta vez, Amelia Bono nos ha contado su gran secreto para dejar atrás los estilismos básicos: apostar por los colores llamativos.

La tendencia de combinar colores que a primera vista no mezclaríamos surgió hace varias temporadas, pero muy pocas se han atrevido a llevarlo. Una de ellas ha sido Amelia Bono, que nos ha dejado boquiabiertos con un outfit que podríamos llevar ahora mismo para disfrutar del domingo. Amelia Bono es una mujer arriesgada, pero con mucho estilo. Ha conjuntado el jersey de punto en rosa bebé (que ya lo hemos visto en otro de sus looks) con los confiados vaqueros de madre muy en tendencia, las zapatillas Adidas Samba y el maxi bolso en granate perfecto para llevar a la oficina. No obstante, la prenda estrella ha sido el abrigo maxi en morado, uno de los tonos más llevados en esta temporada. Y es que en Sézane, la marca de moda francesa por excelencia, tenemos a nuestra disposición un modelo de lo más idéntico al que lleva Amelia Bono. Indiscutiblemente, tenemos cero dudas y muchas pruebas de que próximamente se lo vamos a ver a famosas con mucho gusto para vestir, como Tamara Falcó o Vicky Martín Berrocal.

Abrigo maxi en morado, de Sézane (350 euros)

Abrigo maxi en morado. Sézane

Amelia Bono tiene la solución definitiva para dejar atrás los colores básicos y atrevernos con los colores llamativos y a la mezcla de ellos sin tener miedo al fracaso.