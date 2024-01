Solo necesitas un jersey como el de Amelia Bono para darle un toque de color a tus looks monocromáticos

Amelia Bono es pura inspiración para muchas chicas que buscan en ella una referencia a la hora de vestir, pues el estilo de la influencer y celebritie es muy elegante, sofisticado y con toques en tendencia. Si bien es cierto que, cuando llega el frío, todas optamos por prendas más cómodas y básicas, como por ejemplo un jersey de lana y el clásico abrigo de paño, nunca está de más hacernos con prendas más especiales, como por ejemplo este jersey dorado que Amelia Bono lució esta Navidad, así como unas bailarinas de brillo, un calzado muy en tendencia actualmente. Siguiendo con las prendas que todas llevamos en invierno, los colores que predominan en nuestro armario son muy neutros y oscuros, como por ejemplo el negro, el gris, azul marino o el beige. Sí, son colores muy básicos y sencillos con los que podemos crear un sinfín de combinaciones, ya que van con todo pero, sin embargo, pueden llegar a cansarnos y aburrirnos. Es por ello por lo que debemos apostar por prendas en colores vibrantes y diferentes con las que dar ese toque de luz a nuestro rostro en aquellos días más grises. Amelia Bono conoce este truco y se ha hecho con un jersey de lana de rayas moradas y rojas, una pieza de fondo de armario muy favorecedora.

En el día de ayer, la influencer y celebritie nos sorprendía con un espectacular y original jersey de rayas en colores muy vibrantes y lo combinaba con pantalones pitillo en un color negro desgastado, botas negras de estilo cowboy y abrigo de paño negro, Amelia Bono culminaba su look con un bolso en rojo. Se trata, por tanto, de un look muy monocromático que puede llegar a resultar un sencillo, pese a su elegancia. Por ello, Amelia Bono ha acertado a la perfección con este jersey. Si no tenemos un jersey de lana en colores vibrantes no pasa nada, pues podemos dar el toque de color con unas bailarinas rojas o con una flor en el pelo, uno de los accesorios más icónicos de las influencers portuguesas y que poco a poco se están abriendo paso entre las españolas. Sin más, nos ha enamorado el look de Amelia Bono para empezar el finde en familia y amigos.

Jersey multicolor, de Shein (12,75 euros)

Los jerséis multicolor son un imprescindible en el armario de todas las amantes de la moda, ya que dan un toque de color al rostro y lo ilumina.