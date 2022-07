Vestidos de crochet de Mango, Bershka y El Corte Inglés que son perfectos para ir de la playa al chiringuito

Es uno de los tejidos más aclamados de la historia de la moda, y aunque su popularidad se la debemos principalmente a los “hippies”, esa tribu urbana que nació a finales de los años 60 y se prolongó durante gran parte de los 70, lo cierto es que esta técnica de costura casera ha seguido presente en las colecciones de casi todos los diseñadores en alguna que otra el verano. Pero es sin duda el verano su época de máximo esplendor. Hablamos como no del ganchillo o crochet, que este año se ha convertido en el material favorito de las expertas en moda para lucir a pie de playa.

Si como nosotras eres de las que no para de ver en Instagram a alguna de tus influencers favoritas luciendo vestidos ideales encima de sus bañadores o bikinis, entonces tienes que saber que la prenda que necesitas no es ni más ni menos que un sencillo vestido de crochet. Sara Carbonero o María Pombo son algunas de sus fans más recientes, que no han duda en lucirlo tanto para pasar la ola de calor en la ciudad como para sus idílicas vacaciones junto al mar.

Y lo cierto es que no podemos estar más de acuerdo con ellas. Especialmente si le sumamos complementos de aires hippies, como unas bonitas sandalias planas o joyas de cuentas de colores y motivos marinos, como conchas. Las tobilleras también suman puntos en este tema, especialmente si piensas lucirlo descalza sobre la arena del mar.

Porque no hay que olvidar que si el diseño que elegimos no lleva forro mejor que lo que vaya debajo sea el bañador o el bikini. Pero si lo que quieres es lucirlo por la tarde o por la noche añádele una combinación debajo y súmale unas alpargatas o sandalias de tacón y tendrás el look perfecto para cualquier puesta de sol del verano.

Vestido crochet margaritas, de Mango (59,99 euros)

Vestido crochet margaritas, de Mango FOTO: Mango

Vestido midi tirantes crochet, de Bershka (29,99 euros)

Vestido midi tirantes crochet, de Bershka FOTO: Bershka

Vestido mini crochet, de Bershka (9,99 euros)

Vestido mini crochet, de Bershka FOTO: Bershka

Vestido crochet algodón, de Mango (59,99 euros)

Vestido crochet algodón, de Mango FOTO: Mango

Vestido estilo túnica de crochet, de Lady Boho (59,99 euros)

Vestido estilo túnica de crochet, de Lady Boho FOTO: Lady Boho

Vestido largo crochet tirantes blanco, de Gocco (28,80 euros)

Vestido largo crochet tirantes blanco, de Gocco FOTO: Gocco

Nos hemos dado una vuelta por Mango, Bershka y El Corte Inglés y hemos encontrado modelos para todos los cuerpos y todos los gustos. Desde cortos y coloridos diseños hasta los más sencillos en largo o midi y colores neutros que nunca pasan de moda.