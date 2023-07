Carlota Corredera desvela cuál es el verdadero motivo por el que ha bajado la audiencia de Telecinco

Carlota Corredera fue una de las caras más conocidas de Mediaset durante años. La periodista fue directora y presentadora de "Sálvame", programa del que dejó de formar parte en abril 2022 y que, a día de hoy, sigue conviviendo con las secuelas que le ocasionó su abrupta salida del espacio, motivo por el que ha necesitado terapia para superarlo. Así lo ha desvelado en "El País" que, a corazón abierto, ha concedido una de sus entrevistas más personales.

"He pensado muchas veces qué habría pasado si no hubiese empezado a presentar aquel septiembre de 2015. Pasé de ser una persona anónima a otra muy conocida. A que se convirtiera en titular lo que dices, lo que haces, lo que engordas. He aprendido a digerirlo gracias a la terapia y a mi entorno, pero no me puedo arrepentir de algo que he elegido voluntariamente, de haber podido hablar en horario de máxima audiencia de la violencia de género y de feminismo, aunque me ha costado mi puesto en Mediaset y en la tele", ha confesado Carlota Corredera al anterior medio citado.

Carlota Corredera en "Sálvame" Mediaset

"Yo sé lo que pasó y por qué no estoy ahí, pero eso hay que preguntárselo a Mediaset. A lo mejor yo soy la primera pieza que no encaja en eso que llaman Código Ético", ha señalado sobre su despido de la cadena. "No sé si se debe opinar de política, pero que debe hacerse con perspectiva de género, rotundamente sí. El entretenimiento tiene la misma responsabilidad social que los informativos. Los mensajes que lanzamos sobre los cuerpos, sobre las relaciones, los enfoques en las entrevistas...", ha expresado sobre cómo entiende el trabajo de presentador.

Sobre la importante bajada de audiencia de Mediaset, la periodista considera que el documental "Rocío Carrasco, contar la verdad para seguir viva" no tuvo la culpa, aunque confiesa que no trataron el tema como es debido. "Gestionamos mal el programa. Teníamos una información importantísima que transmitir, y se trató como un tema del corazón cuando no lo era. Debimos dejar hablar solo a los expertos y a las expertas, porque en algo así no puede haber bandos. Los derechos humanos no se cuestionan", ha asegurado Carlota Corredera. La expresentadora de "Sálvame" tiene claro donde comenzó el declive: "Lo que de verdad hizo bajar las audiencias de Telecinco fue dejar de emitir "Pasapalabra"".