Belén Esteban se olvida de sus vestidos para triunfar en México con este conjunto sueltecito con zapatillas

Si el otro día Belén Esteban conquistaba Miami con un vestido de la firma asturiana, Celia B, hoy en México ha elegido un look de perfil mucho más bajo con u conjunto sueltecito estampado y las zapatillas que no se quita. El pasado viernes 23 de junio, Sálvame llegó a su fin después de más de 14 años en antena consiguiendo buenos datos de audiencia para Telecinco. La cancelación del formato dedicado a la prensa del corazón fue una de las decisiones que tomó la nueva cúpula de Mediaset para dar una imagen ''más amable''. Pero los colaboradores más reconocidos de Sálvame ya han empezado el viaje al otro lado del charco para darle forma al 'docureality' que van a grabar para Netflix. Esta nueva aventura televisiva cuenta con los siguientes colaboradores: Belén Esteban, Kiko Matamoros, Chelo García Cortés, María Patiño, Lydia Lozano, Kiko Hernández, Terelu Campos y Víctor Sandoval, que ya se han estrenado en el primer programa de Miami y ahora lo hacen en México.

Pero nosotras no tenemos dudas, nos quedamos con el primer estilismo de Belén Esteban con ese maravilloso vestido de Celia B, mucho más en tendencia y acorde con su edad. El look que ha lucido en México es mucho más cómodo pero nada acorde con su edad, porque es un estilismo de esos que pone años encima. Un conjunto de blusa y pantalón estampad satinado sueltecito en rosa y blanco siguiendo la tednencia 'Barbiecore', que ha combinado con las zapatillas grises y rosas que no se quita.

Estamos deseando ver el próximo estilismo con el que nos sorprende Belén Esteban en su gira con Netflix.