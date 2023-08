Carlota Corredera, tajante, sentencia a Luis Rubiales: "Como falsa feminista te digo que tú sí que eres un verdadero machista"

La rueda de prensa de Luis Rubiales, presidente de la RFEF, es, sin lugar a dudas, la noticia del día. Ha sido uno de los protagonistas de la semana a raíz del polémico beso a Jenni Hermoso durante la celebración del mundial femenino de fútbol, en el que la Selección se alzó con el trofeo. La euforia y alegría por el triunfo se ha visto enturbiada por la actitud de Rubiales y, después de estar en el centro dela polémica, esta mañana ha dado una rueda de prensa para aclarar que no va a dimitir.

"Fue un beso espontáneo, mutuo, eufórico y consentido, que esta es la clave de todas las críticas y de todo el proceso que se ha montado. En el momento en que apareció Jenni ella me levantó del suelo que casi nos caemos y al dejarme en el suelo nos abrazamos y yo le dije "olvídate de lo del penalti, has estado fantástica y sin ti no hubiéramos ganado este Mundial". Ella me dijo "eres un crack", Yo le dije "¿un piquito?" y me dijo "vale". Y se fue riendo", ha declarado Rubiales, antes de anunciar que no va a dejar su cargo de presidente de la RFEF. "El beso es libre, es mutuo es consentido, pero no estoy fuera del mundo y sé que me he confundido ¿Creen que es para esta cacería? ¿Para que pidan mi dimisión? ¿Es tan grave para que yo me vaya habiendo hecho la mejor gestión de la historia del fútbol español? ¿Un pico consentido es para sacarme de aquí?", ha señalado.

Pero sus polémicas declaraciones no han quedado ahí y ha querido cargar contra la oleada feminista que ha pedido su dimisión tras el beso a Jenni Hermoso. "Las falsas feministas, que no nos felicitaron por ser campeones del mundo porque también había hombres allí. Ellas son más campeonas, pero ¿no eres campeón tú? El plural masculino incluye tanto a hombres como mujeres. Todo el fútbol español sois campeones del mundo, del Mundial femenino", ha expresado Rubiales. "La igualdad no es diferenciar entre lo que dice el hombre y la mujer, hay que diferenciar entre la verdad y la mentira y yo estoy diciendo la verdad. Hijas, aprended, vosotras sí sois feministas de verdad y no el falso feminismo. No busca la verdad, están preparando una ejecución para ponerse una medalla y decir que están avanzando. No les importan las personas", se ha defendido, utilizando a sus hijas para justificar su comportamiento.

Como era de esperar, las reacciones no se han hecho esperar. Yolanda Díaz, líder de Sumar, ha sido una de las primeras en pronunciarse: "Lo que hemos visto hoy en la Asamblea de la Federación es inaceptable. El Gobierno debe actuar y tomar medidas urgentes: se acabó la impunidad para las acciones machistas. Rubiales no puede seguir en el cargo". Diferentes personalidades de todos los sectores han cargado contra Rubiales por su polémica rueda de prensa. La periodista de Mamen Mendizábal no se ha cortado en tachar al presidente de la RFEF "zafio", "cerdo" y "cobarde": "Fue ella dice ahora... lo que nos faltaba por oír. Vete ya", escribe en uno de sus tweets. Incluso el jugador Borja Iglesias, jugador del Betis, ha renunciado a jugar más en la Selección de fútbol tras el discurso de Rubiales. "Vestir la camiseta de la Selección Española es de lo más grande que me ha pasado en mi carrera. No sé si en algún momento volveré a ser una opción, pero he tomado la decisión de no volver a la Selección hasta que las cosas cambien y este tipo de actos no queden impunes. Por un fútbol más justo, humano y decente", ha expuesto en un comunicado oficial.

Carlota Corredera, por alusión, tampoco ha dudado en sentenciar a Luis Rubiales durante toda su rueda de prensa. "Rubiales, como falsa feminista te digo que tú sí que eres un verdadero machista", ha escrito desde su perfil de Twitter. "Cuando pasemos a limpio todo lo que está pasando hagamos una pausa sosegada para valorar la utilización de tres niñas menores para blanquear el machismo bochornoso de su padre", ha publicado en otro. La periodista, uno de los rostros feministas más conocidos de la pequeña pantalla, ha cargado duramente contra el presidente de la RFEF y acumula miles de likes en cada uno de sus mensajes.