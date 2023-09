Lo que más pena le da a Susanna Griso tras oír hablar a Rodolfo Sancho

Este miércoles 6 de septiembre ha sido un día especial en la prisión de Koh Samui, dado que era el primer día que Rodolfo Sancho acudía a ver a su hijo. Daniel Sancho lleva un mes entre rejas de forma preventiva, a la espera de que se celebre el juicio que determinará si acaba en el corredor de la muerte o cumpliendo toda una vida de condena en una prisión tailandesa. A muchos les ha sorprendido que el actor retrasase tanto su llegada al país asiático, dado que su exmujer, Silvia Bronchalo, aparcó su vida y se personó al lado de su vástago en el mismo instante en el que se le posibilitó recibir visitas. Sin embargo, lo que más se ha hablado hoy no ha sido de la decisión del intérprete de acudir a la cárcel, sino las palabras que ha pronunciado a las puertas, que quizá no hayan sido bien comprendidas por todos, entre los que se encuentra Susanna Griso, que las ha presenciado en directo desde el plató de ‘Espejo Público’.

Spanish actor Rodolfo Sancho, father of Spanish chef Daniel Sancho Bronchalo, leaves after visiting his detained son at a prison in Koh Samui island, southern Thailand, 06 September 2023. SITTHIPONG CHAROENJAI EFE

Rodolfo Sancho llevaba un esquema escrito para acordarse de todos los puntos que quería plantear ante la prensa: “No estoy llorando por los suelos, ese no soy yo. Hay dos formas de tomarse las cosas cuando vienen en la vida. Te lo puedes tomar como una desgracia o como un reto, lo he dicho siempre. Creo que con eso he dicho suficiente. No van a conseguir lágrimas de mí”, decía entre las declaraciones que más han llamado la atención de todos. Especialmente de Susanna Griso, quien rápidamente se ha puesto en la piel de la familia de Edwin Arrieta, pensando en el momento en el que reciban estas palabras.

La presentadora de ‘Espejo Público’ puede hacerse a una idea del sufrimiento que están padeciendo los padres del cirujano colombiano tras su asesinato. Más al conocer los macabros detalles del crimen, que su asesino sea tan mediático y que todo esté aireándose en público. De ahí que Susanna Griso se haya solidarizado con su dolor: “La familia de Edwin Arrieta, que ha hablado muy bien, me da muchísima pena. Está claro que lo va a pelear la familia de Sancho es que sea homicidio y no asesinato”, se plantea, dejando entrever qué le parece la cuestión.

Susanna Griso Espejo Público

Pero no es la primera vez que Susanna Griso se moja al respecto y muestra su opinión. La anterior vez quiso solidarizarse con el dolor de los otros padres, los de Daniel Sancho, al comprender también que a ellos se les ha venido el mundo encima de la noche a la mañana y es difícil lidiar con una situación tan inverosímil: “¿Por qué ha tardado un mes en ir a visitarle? Es difícil de entender. Seguro que cualquiera de nosotros nos hemos preguntado este verano qué pasaría si un hijo nuestro fuera acusado de un crimen tan tremendo”, se replanteaba. Y es que uno nunca sabe cómo va a reaccionar cuando una bomba así cae en tu casa, por lo que es comprensible que Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo hayan podido dar pasos en falso.