El top español (y más romántico) de Anna Padilla es el que hace 'match' con nuestros jeans favoritos

Como la misma Anna Padilla adelantó, tenía por delante un "verano bastante movido, con mucho trabajo; me vais a ver dando muchas vueltas", y tenia toda la razón porque no ha parado preparado su debut televisivo. La influencer protagoniza el reality 'Te falta un viaje', un programa que le ha llevado a recorrer distintos países para entender cómo se enfrenta a la muerte cada cultura, junto a su madre, la actriz y presentadora Paz Padilla. Pero después de unas intensas semanas de rodaje, han vuelto a su lugar favorito, y nos ha dejado un look perfecto para este viernes en el que se han desplomado en picado las temperaturas y nos hemos olvidado ya de esos 40 grados que teníamos hace unos días. Y lo ha hecho con una combinación de lo más básica y a la vez glamurosa, con unos jeans anchos de tiro bajo y una blusa fruncida en blanco y de estilo romántico de la firma española, Laagam.

Una blusa de la firma Laagam ha conquistado a sus clientas quienes han creado el diseño perfecto y ya está agotada en varias tallas. La marca de Inés Arroyo es una de las firmas españolas que ha confiado en el modelo de pre-order, aunque ahora también vende una selección de prendas a través de la compra instantánea. Y también ha conquistado a Anna Padilla que no ha dudado en estrenarla a su vuelta a Cádiz con vaqueros de tiro bajo, anchitos y un color denim clarito, perfecto para verano.

Sadie ecru ruched blouse, de Laagam (99 euros)

Top fruncido. Laagam

Mientras sigan las temperaturas tan agradables, el uniforme de Ana Padilla es perfecto para meter en nuestra maleta de vacaciones, sobre todo, si veraneas en el norte como María Pombo.