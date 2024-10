Susanna Griso ha estrenado el conjunto de punto colorido (y elegante) de firma española para ir a la oficina

Un día más que Susanna Griso nos sirve de inspiración con su look en 'Espejo Público'. Nosotras solo hemos tenido ojos para el conjunto de punto a toco color con el que Susanna Griso ha presentado esta mañana su programa, y además es de firma española. El vestido es de Is Coming, una firma de moda española con sede en Madrid que causa furor entre las invitadas de boda y las famosas. Hernández -fundador de Hoss Intropia-, lanzaron Is Coming, una firma de invitada que con sólo 5 años de recorrido ya cuenta con un ADN reconocible y un batallón de mujeres estilosas que son fans de sus diseños. Y entre ellas, Carmen Lomana que ya tiene varios diseños de esta firma en su armario. "La mujer que viste de Is Coming entiende de moda, le gusta arriesgar y se deja asesorar", explican desde la etiqueta, y eso no puede describir más a nuestra querida Carmen y también Susanna Griso.

Podemos decir que a sus recién cumplidos 55 años, Susanna Griso, se ha convertido en una de las mujeres con mejor gusto de nuestro país, con la que aprendemos a cómo resaltar nuestras facciones o zonas de nuestra silueta o las últimas novedades de las marcas españolas. Y este conjunto de punto de cárdigan largo y pantalones a juego en fucsia es buen ejemplo de ello.

Definimos el estilo de Susanna Griso como básico, en el que frecuentemente recurre a las prendas clásicas de fondo de armario que cualquier mujer de cualquier edad tiene. Hablamos de camisas blancas, pantalones de vestir, zapatos de tacón sensato o vestidos impolutos. Es decir, cualquier ítem que nos permite combinar con otro sin comeduras de cabeza, así como los más factibles de utilizar día sí y día también.