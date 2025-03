Tamara Falcó da la bienvenida a la primavera (y al sol) en Madrid con blazer rosa

Sí, sabemos que técnicamente estamos en mitad del invierno, pero lo cierto es que nuestra mente poco a poco se encuentra más ocupada con pensamientos sobre la primavera/verano de 2025. Y ahí es donde vuelve el poder del rosa, como ya pasó hace un par de temporadas con el estreno de la película de 'Barbie'. Y Tamara Falcó como experta en moda ya ha estrenado esta chaqueta rosa para dar la bienvenida a la primavera y al sol de nuevo en Madrid, después de un mes de lluvias.

Si el fin de semana lo hacía con una gabardina en San Sebastián, ahora ha estrenado esta blazer o abrigo rosa cortito de corte oversize con un look más clásico. Pues el tono de rosa en tendencia que ha puesto de acuerdo a firmas como Miu Miu, Khaite, Brandon Maxwelll, Alaïa y más firmas. Similar al rosa Glinda, este tono específico es suave, ligero y romántico, pero no demasiado empalagoso. El pigmento está atenuado, por lo que es más un poco más neutro y menos azucarado. Pero Tamara Falcó lo luce es su tono más potente, y no pastel.

El primer look de primavera de Tamara Falcó

Firmas como Valentino, Loewe o Chanel han reinterpretado el magnetismo del rosa con propuestas que van desde los rosas empolvados hasta el vibrante fucsia y pasando por el salmón. También, en el street style el rosa triunfa en total looks de americana-pantalón, en combinaciones súper atrevidas con colores primarios como el naranja o el rojo. Y Tamara Falcó lo acaba de lucir este martes en su tono más potente y lo ha combinado con un look clásico con camisa blanca, pantalón negro, zapatos burdeos de tacón alto y bolso de mano acolchado a juego.

Todo para mostrarnos su nueva manicura para empezar la primavera, como también su nueva melena con el cambio de look que se hizo la pasada semana en Barcelona. "Hay colores que nunca pasan de moda y para mí los tonos oscuros siempre tienen su encanto. Lincoln Park After Dark de Opi es ese toque elegante que me encanta llevar cuando quiero algo diferente sin salir de lo clásico", dice la hija de Isabel Preysler en este post de Instagram.