Tamara Falcó vuelve a España con el look de aeropuerto más cómodo con chándal pijo y New Balance

Tamara Falcó ya ha vuelto de su viaje romántico, y deportivo, con Íñigo Onieva a México, y la hemos podido ver en el aeropuerto de Madrid con un look de lo más casual. Aterrizaron a media tarde en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, pero, para sorpresa de la prensa que les esperaba, salieron de las instalaciones por separado. Mientras que Tamara Falcó fue recogida por dispositivo en la salida premium del Aeropuerto, evitando así a la prensa, Íñigo salió por la puerta común al resto de pasajeros. Los dos con estilismos muy cómodos y deportivos.

A Tamaar Falcó la hemos visto con un conjunto de chándal cómodo y las New Balance de padre grises que todas las mujeres que mejor visten tienen es su armario. Pero si hay algo que nunca falta en una maleta de la marquesa de Griñón es el eterno estampado de rayas, ya sea en camisetas, jerséis, sudaderas o camisas. Ese estampado que siempre nos recordará a París, y que Tamara Falcó sabe llevar a la perfección con esa elegancia que la caracteriza y esa estética 'old money' que tanto nos gusta. Porque solo ella puede hacer que un look comfy sea elegante hasta con las zapatillas más bastas que le podríamos haber robado del armario a nuestro padre o hermano.

El look de aeropuerto de Tamara Falcó

Sí, estamos hablando de las New Balance grises más bastas que tanto gustan a las famosas como Tamara Falcó o Vicky Martín Berrocal, pero es que además la marquesa es experta en lucirlas con pantalones de traje anchos, camiseta de rayas y abrigos de paño de lo más elegantes. Un estilismos que perfectamente podemos llevar a la oficina, o de viaje como ha hecho ella, o para ir a comer con amigas el fin de semana. Es el uniforme eterno, cómodo, que siempre nos soluciona cualquier estilismo.

El look de aeropuerto de Tamara Falcó. Gtres

Esta vez, Tami las ha combinado con un conjunto de estilo chándal con sudadera de escote de pico y camiseta básica blanca debajo, y pantalones anchos cómodos.