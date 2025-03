Tamara Falcó se ha ido de fin de semana a San Sebastián con el look clásico que nunca falla en primavera

Tamara Falcó e Íñigo Onieva no paran de viajar. De México a Madrid, y ahora de fin de semana familiar al País Vasco. Alojados en el lujoso hotel María Cristina de San Sebastián, donde el precio por noche ronda los 400 euros, la gastronomía ha sido clave en este viaje: del Asador Etxebarri de Bittor Arginzoniz, con un menú medio de 280 euros, a Kaia Kaipe, en el puerto de Guetaria. Pero obviamente, nosotras nos hemos fijado en el look de Tamara Falcó con la clásica gabardina que no falla en primavera en el armario (o la maleta) de las mujeres más clásicas.

Porque si hay algo que Tamara Falcó ya ha sacado de su armario, es la eterna gabardina perfecta para su viaje a San Sebastián Y es que, ¿quién ha dicho que con una gabardina clásica y pija no se puede convertir en el lookazo más en tendencia y con rollazo de todos? Porque sí, se puede. Y Tamara Falcó nos lo ha vuelto a demostrar a base de básicos sencillos, cómodos pero a la vez mega en tendencia. Una gabardina que Tamara Falcó ha convertido en un look de lo más elegante.

El look de Tamara Falcó en San Sebastián

Una gabardina que por lo poco que podemos ver en la fotografía en sus Stories de Instagram, esta vez Tamara Falcó la ha combinado con una blusa estampada y unos vaqueros anchos. Eso sí, parece que este año se llevan de mil y una formas diferentes y, además, demuestran que hay vida más allá de las clásicas. Las siluetas de esta prenda exterior se reinterpretan. Se vuelven asimétricas o con originales cuellos. Además se colocan sobre los hombros o a modo de vestido.

Una gabardina es una prenda exterior larga y ligera que generalmente se confecciona con un tejido resistente al agua. Suele tener un corte recto, solapas anchas, cinturón y bolsillos. Y que nunca falta en el armario de entretiempo de las mujeres más clásicas y pijas como Tamara Falcó. Y la hija de Isabel Preysler la ha combinado con pantalones blancos y camisa azul.