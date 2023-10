Victoria Federica crea su look más dosmilero con la camiseta preferida de los chicos pijos de Madrid (y jeans rotos)

Victoria Federica ha vuelto a la carga un día más y en su no parar de vida ha viajado directa desde la Semana de la Moda de París, donde nos conquistaba con sus looks de Dior, Schiaparelli y Loewe para asistir a los desfiles de las respectivas firmas, a la Plaza de Toros de Las Ventas, en Madrid, para acudir a la despedida de El Juli, cita que tampoco quisieron perderse otras de nuestras personalidades preferidas como Isabel Díaz Ayuso. No obstante, la royal hizo un alto en el camino para comprar unas chucherías, convertir al supermercado en su propio photocall y enamorarnos con el look más casual y dosmilero que le hemos visto esta semana, protagonizado por una de las marquitas de moda entre los chicos más pijos de Madrid, María Pombo incluída.

Victoria Federica no se ha olvidado de que los jeans rotos están súper en tendencia y ha combinado unos con sus zapatillas preferidas de Off White, unas gafas de sol dosmileras (al más puro estilo de Bad Gyal) y una camiseta marrón de Nude Project, una de las marcas (made in Spain) que están arrasando entre los jóvenes y un modelo que, actualmente, no está disponible en su página web. No obstante, hemos encontrado una camiseta muy similar con la que imitar el estilo de Victoria Federica, la camiseta head in the clouds tee, confeccionada completamente en algodón y decorada con un maxiletrero motivador en la espalda, estampado con letras blancas. Un estilismo muy casual con el que Victoria Federica ha recuperado su esencia tras volver de la Semana de la Moda de París.

Head in the clouds tee, de Nude Project (45€)

Estamos ansiosas esperando ver cuál es el primer look con el que Victoria Federica nos sorprende este mes de octubre porque, sea más desenfadado o más sofisticado, no podremos evitar que nos conquiste a partes iguales.