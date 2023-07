Tamara Falcó nos sorprende a todas con su primer look de lo más inesperado desde su luna de miel

Tamara Falcó nos acaba de regalar a través de su cuenta de Instagram su primera fotografía y su primer look de la luna de miel. Y sorprendentemente sin exclusiva de por medio, pero sí para hacer publicidad del hotel y la agencia de viajes. Que cómo diría nuestra querida Carmen Lomana, con Tamara Falcó e Íñigo Onieva siempre hay dinero de por medio. Han aprendido bien de Isabel Preysler. Eso sí, nosotras nos acabamos de decepcionar con el look de lo más abrigado y nada glamuroso de Tamara, más propio de una exploradora. Mientras que nosotras en nuestras gran imaginación, nos la habíamos imaginado con vestidos bohemios de lujo, de esos que nos transportan a momento de lo más románticos. Pero no, la primera fotografía de Tamara Falcó es sin Íñigo Onieva y con un look de exploradora de lo más abrigadito desde Sudáfrica.

Sudáfrica: esta ha sido la primera parada de Tamara Falcó e Íñigo Onieva en su luna de miel. La marquesa de Griñón y el empresario sellaron su amor el pasado 8 de julio en la que ya se conoce como la boda del año y en la que agasajaron a sus invitados con una preboda y una postboda. En el aeropuerto ya la pudimos ver con un estilismo de chándal, y ahora con pantalones de piel térmicos, botas camperas y un abrigo térmico, guantes, bufanda y gorro. Un look que nada tiene que ver con el glamur de la boda y que nos decepciona bastante.

El primer look de Tamara Falcó en su luna de miel. @tamara_falco

Eso sí, esperemos que el próximo look de Tamara Falcó en su luna de miel con Íñigo Onieva tenga todo ese romanticismo y ese toque boho que todas esperamos.