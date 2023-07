El vestido más bonito de la preboda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva es ibicenco y lo ha llevado Ana Boyer

Quedan apenas unas horas para la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, pero la celebración comenzó anoche el Hotel Ritz de Madrid donde mañana a las 14:00 horas se celebrarás también un brunch en una postboda con amigos y familiares. Pero mientras llega la hora de la esperada boda entre Tamara e Íñigo y vemos que nos dejan ver a pesar de la millonaria exclusiva, nosotras seguimos con la resaca de los looks que nos ha dejado esta lujosa preboda. Porque si no pudimos ver a Ana Boyer entrando al hotel, ahora nos acaban de llegar las fotografías de la salida de la fiesta de madrugada, y por fin hemos podido ver el vestido elegido por la hermana de Tamara Falcó para su preboda. Un vestido ibicenco de Charo Ruiz, de diseño camisero largo con estampado floral, volantes y todo lo que se le puede pedir a un vestido para una noche de verano. Sin duda, se ha convertido en uno de nuestroslooks favoritos de esta preboda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva.

Una Ana Boyer que lucirá un vestido diseñado por Tamara Falcó para Pedro del Hierro en su boda. Y como también nos han informado desde la firma, tanto la hermana de la novia como Isabel Preysler lucirán joyas de Rabat para el gran día. Pero antes, vamos a centrarnos en el vestido ibicenco de Ana Boyer, porque es una fantasía. Se trata del maxivestido camisero Lotus que resalta el bonito juego de volúmenes y hace gala del estampado floral pintado a mano. Está confeccionado en voile de algodón y tiene mangas abullonadas y un canesú fruncido que crea suaves pliegues en el cuerpo y una bonita falda campesina que complementa la belleza del estampado floral de esta colección.

Ana Boyer con vestido ibicenco. GTRES

Vestido largo Lotus, de Charo Ruiz (579 euros)

Vestido camisero estampado. Charo Ruiz

Un vestido camisero ibicenco que Ana Boyer ha lucido en la preboda con una sandalias verdes de tiras para uno de los mejores looks de la noche.