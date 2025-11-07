Nos vamos directas a Zara para copiarle el jersey de punto de Tamara Falcó: palabra de honor y muy favorecedor

Tamara Falcó volvió a demostrar anoche en El Hormiguero que no hace falta complicarse para brillar. La marquesa de Griñón escogió uno de esos looks que combinan sencillez, silueta favorecedora y un punto de tendencia perfecto para esta época del año. Y lo mejor es que la prenda protagonista no pertenece a ninguna firma inaccesible ni a una pieza exclusiva de desfile: creemos que es un jersey de Zara, asequible y de esos que sabes que vas a llevar sin parar en los próximos meses. Y si no es el mismo, es una opción ideal para copiárselo.

El jersey de Zara que estiliza sin esfuerzo

Se trata del top de punto palabra de honor francés en tono crudo, una de esas prendas que parecen sencillas a primera vista, pero que tienen intención. El escote recto deja los hombros al aire, creando una línea muy favorecedora en la clavícula, mientras que el punto suave y estructurado aporta caída y cuerpo sin marcar. Es la típica prenda que funciona igual para una cena, para la oficina con una americana encima o para un look casual con vaqueros.

Top. Zara

Además, el color crudo es un acierto absoluto. Aporta luz, suaviza los rasgos y combina prácticamente con todo. Es ese tono neutro que hace que el conjunto parezca más cuidado de lo que realmente es. Y sí, está disponible por 27,95 euros, lo que lo convierte en una de esas compras “listas” de temporada.

El look completo de Tamara: cómodo, actual y muy copiable

Tamara lo combinó con un pantalón recto en color gris oscuro, añadiendo profundidad y contraste al jersey. Esta mezcla de tonos crema + marrón es una de las combinaciones más elegantes del otoño porque transmite calidez y sobriedad sin perder modernidad.

El cabello suelto y liso, maquillaje natural y accesorios discretos terminaban de construir un look que no necesita más. Nada recargado, nada impostado. Un gesto simple, elegante y que habla de una forma de vestir donde la comodidad y la silueta son lo importante.

El efecto Tamara: cuando lo sencillo se convierte en tendencia

Tamara tiene ese poder: llevar algo aparentemente básico y convertirlo en un objeto de deseo. No es casualidad que muchas de las prendas que luce se agoten en cuestión de horas. Este jersey tiene todas las papeletas para seguir ese camino. Porque es versátil, favorece y está en ese rango de precio que permite un capricho sin pensar demasiado.

Si este otoño estabas buscando una prenda que resolviera tus looks sin complicaciones, esta es.