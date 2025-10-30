Tamara Falcó se convierte en toda una chica portuguesa con la chaqueta más original de la temporada

Tamara Falcó vuelve a demostrar que su elegancia no entiende de fronteras. En su última historia de Instagram, la marquesa de Griñón ha compartido una imagen que ha captado la atención de todos los amantes de la moda: un primer plano de una sofisticada chaqueta azul con botones dorados firmada por Paula, la marca portuguesa fundada por Paula Amorim. Una elección que refleja, una vez más, el gusto impecable de Tamara por las piezas con historia, diseño y artesanía.

La hija de Isabel Preysler, que siempre apuesta por firmas con personalidad y sello europeo, ha vuelto a sorprender con un look de inspiración lady en clave contemporánea. La chaqueta azul estructurada, con doble botonadura y corte impecable, destaca por su patrón de sastrería tradicional y sus detalles de confección artesanal, fiel al estilo que caracteriza a la etiqueta @meet_paula, como ella misma ha etiquetado en sus redes.

Una firma portuguesa que conquista por su arte y sofisticación

La marca Paula nació en 2019 de la mano de Paula Amorim, empresaria y fundadora del Amorim Luxury Group, con la intención de crear una firma capaz de reflejar una personalidad libre de tendencias, elegante y con una clara influencia artística. Desde su origen, la casa portuguesa ha apostado por una estética que combina el surrealismo con el arte contemporáneo, mezclando patrones, texturas y materiales nobles.

La chaqueta de Tamara. Instagram @tamara_falco

Cada prenda de la firma es una oda a la artesanía portuguesa, elaborada con técnicas tradicionales y materiales sofisticados. El resultado son diseños atemporales que celebran la creatividad, la imaginación y la belleza de lo inusual. Su universo estético conecta con mujeres que buscan un estilo propio, sin seguir las reglas de la moda impuesta, justo como Tamara Falcó.

El nuevo flechazo ‘made in Portugal’ de Tamara Falcó

Tamara ha sabido llevar esta prenda con su elegancia natural, combinándola con una camisa blanca y una corbata de rayas, un gesto de estilo que recuerda a las divas del old money más refinado, pero con un toque moderno y desenfadado. El contraste entre el azul suave del tejido y los botones dorados aporta ese aire distinguido que tanto define su estilo.

No es la primera vez que Tamara apuesta por firmas internacionales con alma artesanal, pero su guiño a una marca portuguesa demuestra su curiosidad y conocimiento de la moda europea más emergente. En un momento en el que las prendas con historia y confección de autor viven su máximo esplendor, la marquesa de Griñón vuelve a posicionarse como una auténtica prescriptora de estilo.

Con esta elección, Tamara no solo eleva su look diario, sino que también reivindica la importancia de apoyar marcas que apuestan por la creatividad, la calidad y la autenticidad. Y es que, si algo deja claro su última aparición, es que Tamara Falcó sabe cómo transformar una simple chaqueta en la pieza más deseada de la temporada.