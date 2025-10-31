Tamara Falcó se rinde al poder del satén con el conjunto burdeos más elegante de Mango

Tamara Falcó ha vuelto a demostrar que su estilo es sinónimo de elegancia, sofisticación y tendencia. La marquesa de Griñón ha sido una de las tertulianas más comentadas de cada jueves por la noche en El Hormiguero, y no solo por su simpatía habitual, sino también por su impecable look. La diseñadora y empresaria ha apostado por un conjunto satinado en tono burdeos de Mango,un dos piezas que desprende glamour y que ya se perfila como una de las combinaciones más deseadas del otoño.

El poder del satén en clave burgundy

Tamara apareció en el plató con un total look en tejido satinado, formado por una blusa sin mangas con cuello drapeado y detalle de fular y unos pantalones wide leg de pinzas, ambos de Mango. El conjunto, confeccionado en un tono “rojo anaranjado” según la firma, destaca por su acabado brillante y fluido, que aporta movimiento y una luz especial bajo los focos.

Top. Mango

La blusa satinada con fular (29,99 euros) es una pieza de corte recto con un sofisticado cuello drapeado que se ajusta mediante un pequeño botón al hombro, aportando ese toque elegante y diferenciador tan característico del estilo de Tamara. La acompañan los pantalones wide leg satinados (45,99 euros), de tiro medio y pernera ancha, con trabillas, bolsillos laterales y cierre oculto. En conjunto, crean una silueta alargada y favorecedora, perfecta tanto para la noche como para un evento de día con el accesorio adecuado.

Pantalón. Mango

Un look ideal para las cenas y eventos de otoño

El tejido satinado se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la temporada, y Tamara lo confirma con esta elección tan versátil como elegante. Este tipo de total looks monocromáticos no solo estilizan, sino que además permiten jugar con complementos en dorado, negro o incluso nude, aportando distintas lecturas al outfit.

La hija de Isabel Preysler optó por mantener el protagonismo en el conjunto, prescindiendo de accesorios excesivos y dejando que el color y la textura hablasen por sí solos. Su melena lisa y un maquillaje natural con labios en tono neutro completaron un look impecable que equilibra perfectamente sencillez y sofisticación.

Inspiración para las invitadas más estilosas

Si algo define el estilo de Tamara Falcó es su capacidad para combinar prendas asequibles con un resultado digno de alfombra roja. Este conjunto de Mango, disponible actualmente en tienda y online, demuestra que no hace falta recurrir al lujo para vestir con clase. La clave está en la elección del tejido, el color y la forma: tres factores que Tamara domina a la perfección.

Con este estilismo, la marquesa vuelve a convertirse en el mejor escaparate de la moda española, llevando a la televisión una propuesta que muchas ya buscan replicar. Un look cómodo, sofisticado y 100 % tendencia que confirma que el satén sigue siendo el tejido estrella del otoño-invierno 2025.

El look de Mango de Tamara Falcó. @elhormiguero

