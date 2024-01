Tamara Falcó es la reina de las nieves con el maxi abrigo de peluche que aman las chicas más pijas de Madrid

"¡Me he despedido del 2023 feliz y de esa misma forma empiezo este año! No sé qué me depara la DP en este 2024 pero me dejo llevar sabiendo que de alguna manera los ángeles me seguirán llevando sobre sus alas. ¡A por ello! y "días en familia, calentitos y rodeados de preciosa nieve", así ha dado la bienvenida al año Tamara Falcó a través de su cuenta de Instagram con esta idílica fotografía que parece sacada de un cuento de Navidad desde su Nochevieja en Gstaad junto a Íñigo Onieva después de volver de Miami. Porque si tenemos algo claro es que pese a tener un ático de lujo en Madrid, este matrimonio ha pisado más los hoteles que su propio hogar desde la boda. Y claro está, si nosotras nos hemos fijado en algo de estas imágenes es en el lookazo de nieve de Tamara Falcó que nos puede servir para las temperaturas gélidas que tenemos esta semana en gran parte de España.

Un outfit de Tamara Falcó marcado por dos prendas en tendencia; el maxi abrigo de peluche y el color rojo con este jersey. El abrigo de peluche desde que se vio en la pasarela ha vuelto a las tiendas cada temporada, y este invierno 2024 aún más junto a los abrigos de pelo que aman nuestras madres y abuelas. Este abrigo extra suave se ha convertido en un símbolo de las verdaderas amantes de la moda, de aquellas a las que no les gusta llevar abrigos de plumas y que consideran que la clásica pieza recta de lana es demasiado formal. Es decir, las chicas más pijas de Madrid lo aman.

Un abrigo de peluche que Tamara Falcó ha querido combinar con el rojo más tendencia con un jersey de lo más calentito para sobrellevar las bajas temperaturas con el máximo estilo. ¿Quién dijo pasar frío? La marquesa tiene claro que eso no es una opción para ella.