El tremendo zasca de Ana Boyer a Tamara Falcó tras su última escapada con Íñigo Onieva: "Te pusiste allí solo para la foto y luego te llevaron en brazos"

Tamara Falcó e Íñigo Onieva han disfrutado de unos días de desconexión en la nieve tras pasar la primera semana de Navidad en Miami junto a Isabel Preysler y toda la familia de la marquesa de Griñón. El matrimonio regresó a la capital antes de Nochevieja y cambió su maleta veraniega por sus looks de esquí antes de desplazarse a las pistas de Gstaad, situadas en los lujosos Alpes suizos.

Después de unos días muy románticos días en la montaña, la marquesa de Griñón compartió un carrousel fotográfico de su escapada a Suiza en su perfil de Instagram. Junto a las instantáneas, Tamara Falcó añadió el siguiente texto: "Resumen de unos días desconectados en la nieve. Os deseo que tengáis unos felices Reyes y un buen comienzo de año".

Tras esto, las reacciones no se hicieron esperar y su amiga Myriam Lapique no dudó en comentar la publicación. "Que paliza de subida", escribió la socialité. Muy orgullosa por su logro deportivo, Tamara Falcó contestó que su hermana Ana sigue sin creerse que ella haya sido capaz de llegar hasta la cima de la montaña. Divertida, la hija menor de Isabel Preysler entró al trapo. "Te pusiste allí solo para la foto y luego te llevaron en brazos", señaló la mujer de Fernando Verdasco, dejando en evidencia a la marquesa de Griñón. Este zasca de Ana Boyer no ha pasado desapercibido entre los seguidores de Tamara y ha sido muy comentado en redes. La mujer de Íñigo Onieva, después de esta contestación, no quiso quedarse callada y defendió su hazaña, cerrando la conversación: "Sí claro, como que llegar hasta allí lo podía hacer en coche".

A pesar de este cruce de acusaciones, lo cierto es que Tamara y el empresario han disfrutado de unos idílicos días en la exclusiva y romántica ciudad de Gstaad, situada en la región del Oberland bernés en los Alpes suizos. Después de unos días de playa y sol en Miami, el matrimonio se trasladó a la nieve para esquiar y disfrutar de la gastronomía local de la zona. Los marqueses de Griñón han exprimido al máximo sus primeras navidades como marido y mujer, recargando las pilas para afrontar este 2024 lleno de nuevo proyectos y retos profesionales.